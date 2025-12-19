Φωτογραφίες από την κατασχεμένη κοκαΐνη και το πλοίο του «Έλληνα Εσκομπάρ»
Τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών
Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης, την οποία ο «Έλληνας Εσκομπάρ» προσπάθησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Οι εικόνες προέρχονται από τον προβλήτα του λιμανιού στη Μαρτινίκα, όπου το ναρκoπλοίο οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά εντοπίστηκαν 4 τόνοι κοκαΐνης.
Σημειώνεται ότι τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας έχει αφεθεί ελεύθερος. Ο Έλληνας Εσκομπάρ, o οποίος είναι ανάμεσα στους προφυλακισθέντες, υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.
«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές» δήλωσε ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.
