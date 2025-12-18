Γιαννόπουλος για την επίθεση Παππά: Ενιωσα δύο δυνατές γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, έπεσα κάτω και ούρλιαζα

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε καρέ-καρέ όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο με την επίθεση από τον ευρωβουλευτή - «Δεν ανταλλάξαμε κουβέντες πριν από την επίθεση και δεν θα έχω και άλλη επαφή μαζί του»