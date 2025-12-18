Πιστοί με μικρά και μεγάλα ζώα συμμετείχαν σε εκκλησιασμό στη Ρόδο, δείτε φωτογραφίες
Τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Αγιασμός με ευχές υπέρ των ζώων παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλλου και σε συνεργασία με τη Φιλοζωική Ρόδου προκειμένου να αναγνωριστεί δημόσια η φροντίδα προς τα ζώα ως καθημερινή στάση και όχι ως κάτι το περιστασιακό

Πρωτόγνωρες σκηνές σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (18/12) στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ρόδου, όπου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοδέστου, προστάτη των ζώων, με πλήθος πιστών να γεμίζει τον προαύλιο χώρο μαζί με μικρά και μεγάλα ζώα συντροφιάς σε συνεννόηση με τη Φιλοζωική του νησιού.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκαν στις 07:00 με αρτοκλασία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρόδου, Κυρίλλου, και ακολούθησε στις 09:30 ο Αγιασμός στον προαύλιο χώρο με την ανάγνωση των καθιερωμένων ευχών του Αγίου Μοδέστου για την προστασία και την ευλογία των ζώων.

Συμμετείχαν άτομα κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, με σκύλους και γάτες, πτηνά και κουνέλια, πόνι και άλογα, τα οποία παρέμειναν έξω από τον κυρίως ναό για λόγους ασφάλειας.

Η μνήμη του Αγίου Μοδέστου διατηρεί ζωντανή μια παράδοση που συνδέει την πίστη με την ευσπλαχνία προς τα ζώα. Η αναφορά στις ευχές του Αγίου δεν λειτούργησε ως τυπική επίκληση αλλά ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν.

Η Φιλοζωική Ρόδου με την πρόεδρο, Στεφανία Παπακωνσταντίνου, είχε φροντίσει για σαφείς οδηγίες προσέλευσης στον Ναό. Εθελοντές κατεύθυναν διακριτικά τους πιστούς, ενώ υπήρχε πρόβλεψη για νερό και σκιά για τα ζώα. Όλοι σεβάστηκαν τους κανόνες ασφαλείας και καθαριότητας.

Οι εικόνες από το προαύλιο του Ναού ήταν γεμάτες τρυφερότητα και τάξη. Παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους μικρά κλουβιά με καναρίνια. Οικογένειες με σκύλους κάθε ράτσας και μεγέθους περίμεναν στον χώρο του Αγιασμού. Καβαλάρηδες οδήγησαν πόνι και άλογα στην ευλογία, προσεκτικά και με απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες ασφαλείας.

Η Στεφανία Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε ότι στόχος ήταν να αναγνωριστεί δημόσια η φροντίδα προς τα ζώα ως καθημερινή στάση και όχι ως κάτι το περιστασιακό.

Η συνεργασία ανάμεσα στον ναό και τη Φιλοζωική του νησιού λειτούργησε ως πρότυπο για ανάλογες δράσεις σε άλλες περιοχές.

Οι κηδεμόνες ενημερώθηκαν για βασικές αρχές φροντίδας, για τον σεβασμό του άλλου και για την αξία της υπεύθυνης συμβίωσης.
