Πιστοί με μικρά και μεγάλα ζώα συμμετείχαν σε εκκλησιασμό στη Ρόδο, δείτε φωτογραφίες

Τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Αγιασμός με ευχές υπέρ των ζώων παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλλου και σε συνεργασία με τη Φιλοζωική Ρόδου προκειμένου να αναγνωριστεί δημόσια η φροντίδα προς τα ζώα ως καθημερινή στάση και όχι ως κάτι το περιστασιακό