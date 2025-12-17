Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τροχαίο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των Οδών Ηρώδου Αττικού και Λεωφ. Βασ. Γεωργίου
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη συμβολή των Οδών Ηρώδου Αττικού και Λεωφ. Βασ. Γεωργίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ παρέσυρε πεζό ο οποίος διέσχιζε τον δρόμο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο ηλικιωμένος είχε εμφανή χτυπήματα στο κεφάλι και στο χέρι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό.
Πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, παρείχε ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ, Σπύρος Τσιλιγγίρης, με την ιδιότητα του χειρούργου. Ο βουλευτής, φόρεσε γάντια και για περίπου δέκα λεπτά παρείχε βοήθεια έως την άφιξη του ασθενοφόρου.
«Έκανα το αυτονόητο. Είδα τον άνθρωπο πεσμένο στο έδαφος και έτρεξα να τον βοηθήσω. Αυτή άλλωστε την ειδικότητα έχω, είμαι χειρουργός» δήλωσε.
Η Λεωφ. Βασ. Γεωργίου έκλεισε για λίγη ώρα, ενώ, η οδηγός του ΙΧ προσήχθη.
