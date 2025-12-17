Νέα τούμπα του Ευτύχη Μπλέτσα: Έριξε μπουνιά σε μηχάνημα και βρέθηκε στο έδαφος, δείτε βίντεο
Νέα τούμπα του Ευτύχη Μπλέτσα: Έριξε μπουνιά σε μηχάνημα και βρέθηκε στο έδαφος, δείτε βίντεο

Στο τελευταίο του live στο YouTube ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει δημιουργηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας

Νέα viral στιγμή για τον Ευτύχη Μπλέτσα. Πριν μερικούς μήνες, τον Αύγουστο, ο παρουσιαστής είχε στριφογυρίσει σε μια κολώνα φωτισμού έξω από μια εκκλησία στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου που έφυγε από τη θέση της και έπεσε στο έδαφος.

Στο τελευταίο του live στο YouTube ο Ευτύχης Μπλέτσας βρέθηκε στη «Μαγική Πόλη», το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει δημιουργηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας. Εκεί έκανε βόλτα, μίλησε κόσμο που τον ακολουθούσε και φυσικά απόλαυσε κάθε γωνιά στο χριστουγεννιάτικο πάρκο.

Ανάμεσα σε άλλα παιχνίδια, βρήκε και το γνωστό μηχάνημα των λούνα παρκ, με τη μπουνιά και μάλιστα ενθουσιάστηκε καθώς όπως είπε στον κόσμο που είχε μαζευτεί κοντά του, δεν είχε παίξει ποτέ ξανά. Ο Ευτύχης Μπλέτσας πήρε φόρα, χτύπησε με το χέρι του τον στόχο  αλλά από την... φόρα που είχε κατέληξε στο έδαφος. Φυσικά δεν έχασε το χαμόγελό του καθώς όπως και όσοι ήταν κοντά  ξέσπασαν σε γέλια. 

