Επίδομα 200 ευρώ στους αναπληρωτές των Κυθήρων: Διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, λέει η Ζαχαράκη
Η υπουργός Παιδείας συναντήθηκε με τον Στράτο Χαρχαλάκη
Την απόφαση του δήμου Κυθήρων για την καθιέρωση επιδόματος 200 ευρώ σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο νησί χαιρέτισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Το επίδομα θα δίνεται από τις αρχές του 2026 και αναδρομικά από τον Σεπτέμβριο του 2025.
Η κυρία Ζαχαράκη κάνει λόγο για «μια σημαντική κίνηση καθώς ένα σταθερό και θεσμοθετημένο επίδομα στέγασης διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ενισχύει την παραμονή και τη συνέπεια των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη σχολική χρονιά και, τελικά, εγγυάται τη συνέχεια και την ποιότητα της εκπαίδευσης για τους μαθητές».
«Με τον δήμαρχο βάζουμε υψηλούς στόχους για τα θέματα υποδομών για τα σχολεία και για συμπλήρωση εξοπλισμού στις τάξεις καθώς τα ζητήματα ειδικής αγωγής. Ο Δήμαρχος ανέλυσε επίσης τις παραμέτρους αναφορικά με την ανάγκη ίδρυσης ΣΑΕΚ με ειδικότητες σχετικές με τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης νέων στο νησί», καταλήγει στην ανάρτησή της η υπουργός Παιδείας.
