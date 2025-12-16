Στη φυλακή ένας από τους αστυνομικούς της Τροχαίας Χαλκιδικής που έκαναν τα «στραβά μάτια» και ζητούσαν φακελάκια

Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι δύο

αστυνομικών που υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα στη



Μετά τις κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους οι τρεις αστυνομικοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα, απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.



υπό όρους.



Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ενώ ανάμεσά τους είναι και ένας κατώτερος αξιωματικός. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούνται ότι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν αθέμιτα ωφελήματα σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και μη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων.



Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες.







Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και οικονομική και από την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, προέβαιναν σε τέλεση εγκλημάτων σχετικά με την Υπηρεσία.



Ο τρόπος δράσης Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.



Κλείσιμο φορτηγών επιχειρήσεων, με τους ιδιοκτήτες των οποίων είχαν αθέμιτη συναλλακτική σχέση, σε οδηγούς οχημάτων που σχετίζονταν με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε φορτηγά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα.



Στο πλαίσιο αυτό, προέβαιναν σε μη βεβαίωση ή σε ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, είτε άμεσα είτε μέσω ηθικής αυτουργίας αστυνομικών έτερων Υπηρεσιών, επιβάλλοντας σημαντικά ηπιότερες διοικητικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες, ενώ παράλληλα φέρεται να γνωστοποιούσαν σημεία διενέργειας τροχονομικών ελέγχων, ακυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.



Παράλληλα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι, ως αντάλλαγμα για τις επίμεμπτες και αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενέργειες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εδραιώσει σύστημα λήψης αθέμιτων ωφελημάτων από πρόσωπα που απολάμβαναν της προστασίας τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.



Τα ωφελήματα αυτά αφορούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία καταβάλλονταν με διάφορους τρόπους, ώστε να προσδίδεται επίφαση νομιμότητας, καθώς και την παροχή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων παροχών σε επιχειρήσεις, επαγγελματικών υπηρεσιών και λοιπών διευκολύνσεων, οι οποίες κάλυπταν προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο αθέμιτων συναλλακτικών σχέσεων.



Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο ένας εκ των τριών συλληφθέντωνπου υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα στη Χαλκιδική και κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση διαφθοράς με «φακελάκια». Μετά τις κακουργηματικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους οι τρεις αστυνομικοί, δύο άνδρες και μια γυναίκα, απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο ένας εκ των κατηγορουμένων πήρε τον δρόμο για τη φυλακή ενώ οι άλλοι δύο αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροιΟι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, ενώ ανάμεσά τους είναι και ένας κατώτερος αξιωματικός. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούνται ότι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν αθέμιτα ωφελήματα σχετικά με ψευδείς βεβαιώσεις και μη βεβαίωσηΣτη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, δωροληψία, δωροδοκία, ψευδής βεβαίωση, κατάχρηση εξουσίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες.Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης φέρεται να απαίτησε ωφέλημα προκειμένου να μη βεβαιώσει τροχονομική παράβαση σε οδηγό φορτηγού, με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας.Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και οικονομική και από την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025, προέβαιναν σε τέλεση εγκλημάτων σχετικά με την Υπηρεσία.Όπως προέκυψε, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανέπτυσσαν τη δράση τους σε τρία πεδία μέσω επιλεκτικών τροχονομικών ελέγχων, στοχεύοντας οδηγούς επαγγελματικών και λοιπών οχημάτων που, λόγω της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, είχαν τη δυνατότητα παροχής αθέμιτων ωφελημάτων.Ειδικότερα, φέρεται να προχωρούσαν σε ελέγχουςμε τους ιδιοκτήτες των οποίων είχαν αθέμιτη συναλλακτική σχέση, σε οδηγούς οχημάτων που σχετίζονταν με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε φορτηγά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό τομέα.Στο πλαίσιο αυτό, προέβαιναν σε μη βεβαίωση ή σε ψευδή βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων, είτε άμεσα είτε μέσω ηθικής αυτουργίας αστυνομικών έτερων Υπηρεσιών, επιβάλλοντας σημαντικά ηπιότερες διοικητικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες, ενώ παράλληλα φέρεται να γνωστοποιούσαν σημεία διενέργειας τροχονομικών ελέγχων, ακυρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους.Παράλληλα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι, ως αντάλλαγμα για τις επίμεμπτες και αντίθετες προς τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ενέργειες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν εδραιώσει σύστημα λήψης αθέμιτων ωφελημάτων από πρόσωπα που απολάμβαναν της προστασίας τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους.Τα ωφελήματα αυτά αφορούσαν χρηματικά ποσά, τα οποία καταβάλλονταν με διάφορους τρόπους, ώστε να προσδίδεται επίφαση νομιμότητας, καθώς και την παροχή αγαθών, υλικών και υπηρεσιών σημαντικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων παροχών σε επιχειρήσεις, επαγγελματικών υπηρεσιών και λοιπών διευκολύνσεων, οι οποίες κάλυπταν προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο αθέμιτων συναλλακτικών σχέσεων.

Περαιτέρω, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας, χωρίς να είναι ενταγμένος στην εγκληματική ομάδα, είτε κατόπιν προτροπής των μελών της είτε για να εξυπηρετήσει δικές τους αθέμιτες σχέσεις, προχώρησε σε 15 περιπτώσεις στην επιστροφή στοιχείων κυκλοφορίας σε παραβάτες οδηγούς πριν τη λήξη της ποινής, ενώ σε 6 περιπτώσεις παρενέβη κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων προκειμένου αυτοί να παραλειφθούν και σε 22 περιπτώσεις ώστε να βεβαιωθούν ηπιότερες παραβάσεις.



Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, βεβαιώνονταν ψευδώς, σε παραβάτες οδηγούς αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, παραβάσεις για μη χρήση κράνους οδηγού που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι, αντί των πραγματικών επικίνδυνων παραβάσεων που διαπίστωναν.



Συνολικά, από τις έρευνες σε οικίες, οχήματα, στον επαγγελματικό χώρο των συλληφθέντων, καθώς και από την κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως αθέμιτα ωφελήματα – σχετιζόμενα με την υπόθεση:



- 2.650 ευρώ,

- 8 ελαστικά αυτοκινήτου,

- 5 κινητά τηλέφωνα,

- σετ οικοσυσκευής,

- 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

- είδη αστυνομικού εξοπλισμού και υπηρεσιακός ιματισμός,

- 19 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών καθώς και

- 1.700 πλαστικά μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό.



Επιπλέον, από την αυτοψία των χώρων όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες, εντοπίστηκαν και πλήθος αθέμιτων ωφελημάτων με τη μορφή οικοδομικών υλικών ή ακόμα και σε μορφή υπηρεσιών παροχής οικοδομικών – τεχνικών εργασιών.



Επίσης, εντός κλειδωμένου ερμαρίου του Διοικητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 πράξεις βεβαίωσης παράβασης με βεβαιωθείσες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τη δίωξη των παραβατών.



Από τη μέχρι στιγμής έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει διακριβωθεί η εμπλοκή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε 95 περιπτώσεις δωροληψίας – δωροδοκίας, εκ των οποίων σε 64 προέκυψε η λήψη ωφελήματος, 3 περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, 51 περιπτώσεις ψευδών βεβαιώσεων – νοθεύσεων σε Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, 63 περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος ως προς τη μη βεβαίωση παραβάσεων, 7 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου καθώς και δύο περιπτώσεις εμπορίας επιρροής.