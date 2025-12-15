Χαλκιδική: Συνελήφθησαν αστυνομικοί της Τροχαίας για «φακελάκι», έπαιρναν από χρήματα μέχρι οικοδομικά υλικά
Χαλκιδική: Συνελήφθησαν αστυνομικοί της Τροχαίας για «φακελάκι», έπαιρναν από χρήματα μέχρι οικοδομικά υλικά

Οι τρεις τροχονόμοι, ένας υπαστυνόμος και δύο αρχιφύλακες, κατηγορούνται για ψευδείς βεβαιώσεις τροχονομικών παραβάσεων και για διαγραφή παραβάσεων με ανταλλάγματα

Χειροπέδες σε τρεις αστυνομικούς που υπηρετούν στο Τμήμα Τροχαίας στη Χαλκιδική πέρασαν το περασμένο Σάββατο (13/12) στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις τροχονόμοι, ένας υπαστυνόμος και δύο αρχιφύλακες, κατηγορούνται για ψευδείς βεβαιώσεις τροχονομικών παραβάσεων και για διαγραφή παραβάσεων με ανταλλάγματα. Με απλά λόγια οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι τα «έπαιρναν» προκειμένου να διαγράφουν πρόστιμα.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως εξήγησαν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, σε κάποιες περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι δεν ζητούσαν χρήματα για τις «εξυπηρετήσεις» τους αλλά υλικά. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει μία συνομιλία στην οποία ακούγεται ένα μέλος της οργάνωσης να λέει ότι αστυνομικός -προκειμένου να μη βεβαιώσει παράβαση- έλαβε ως αντάλλαγμα ένα φορτηγό με τούβλα και τσιμέντα για ανακαίνιση κατοικίας.

Επιπλέον, οι τροχονόμοι κατηγορούνται ότι «κελαηδούσαν» και για τα σημεία που πραγματοποιούνταν τροχονομικοί έλεγχοι φυσικά με το... αζημίωτο, ενώ, όταν ένας πελάτης τους είχε φάει κλήση, έκαναν ότι μπορούσαν για να τη διαγράψουν.

Μετά την αποκάλυψη της δράσης των εμπλεκομένων αστυνομικών, ο διοικητής του τμήματος που υπηρετούσαν καρατομήθηκε καθώς κατηγορείται για συνέργεια σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και κατάχρηση εξουσίας.
