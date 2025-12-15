Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Φανάρι: Χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Άγκυρας Γρηγόριος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τον νέο Μητροπολιτη να διαφυλάξει το πνεύμα ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και ελευθερίας, απορρίπτοντας κάθε μορφή φονταμενταλισμού
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε την Κυριακή των Αγίων Προπατόρων, στις 14 Δεκεμβρίου 2025, η χειροτονία του Μητροπολίτη Αγκύρας κ. Γρηγορίου, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, πλαισιωμένος από ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου καθώς και αδελφών Εκκλησιών.
Μεταξύ αυτών, οι Μητροπολίτες Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, Φθιώτιδος Συμεών, Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέας και Θήρας, Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος, καθώς και άλλοι αρχιερείς.
Πριν από τη χειροτονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε λόγο προς τον νέο Μητροπολίτη, αναφερόμενος με θερμά λόγια στον χαρακτήρα και τη μακρόχρονη διακονία του στο Φανάρι από το 2008, επισημαίνοντας ότι ο νέος Μητροπολίτης υπηρέτησε επί σειρά ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης καταλήγοντας στο αξίωμα του Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο κ.κ.Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στη συνέπεια και αφοσίωση που επέδειξε ο Σεβασμιώτατος ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στη γνωριμία και εκτίμηση που του έδειξαν οι πιστοί της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου, λόγω της ποιμαντικής και παιδαγωγικής του παρουσίας, ιδίως στη νεολαία.
Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην ιστορική και σύγχρονη πραγματικότητα της Μητροπόλεως Αγκύρας, επισημαίνοντας ότι στην τουρκική πρωτεύουσα διαβιούν και εργάζονται περισσότεροι από δέκα χιλιάδες Ορθόδοξοι διαφόρων εθνικών καταβολών. Κάλεσε τον νέο Μητροπολίτη να διαφυλάξει το πνεύμα ειρηνικής συνύπαρξης, αλληλεγγύης και ελευθερίας, απορρίπτοντας κάθε μορφή φονταμενταλισμού.
Ο Παναγιώτατος, τόνισε ότι η Εκκλησία του Κωνσταντινουπόλεως χαίρεται για την επάξια προαγωγή ενός στελέχους της, το οποίο καλείται να ενσαρκώσει το πνεύμα του Φαναρίου, τη συνέχεια της παραδοθείσας εκκλησιαστικής παράδοσης, ενώ ταυτόχρονα θα επιδεικνύει ποιμαντική ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, μεριμνώντας για τον άνθρωπο. Παραπέμποντας στην εικόνα μίας σκυταλοδρομίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι η ζωή της Εκκλησίας προϋποθέτει συνέχεια, αλληλεγγύη και συντονισμό. Τόνισε ότι κάθε γενιά και κάθε λειτουργός της Εκκλησίας καλείται όχι μόνο να διαφυλάσσει όσα παρέλαβε, αλλά και να διανύει το «δικό του στάδιο» με εγρήγορση και δυναμική παρουσία, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν νικά μόνος».
Συνοψίζοντας την αποστολή του νέου Μητροπολίτη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέδειξε δύο κεντρικούς άξονες: τη Θεία Ευχαριστία και τη Διακονία. Τόνισε ότι ο Επίσκοπος είναι πρωτίστως προεστώς της ευχαριστιακής σύναξης και ότι από αυτήν απορρέει η εκκλησιαστική του ευθύνη και τιμή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επισκοπική διακονία οφείλει να εκφράζεται ως διαρκής προσφορά και θυσιαστική αγάπη προς τον άνθρωπο, σύμφωνα με το πρότυπο του Ιησού Χριστού.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο θεολογικό έργο του νέου Μητροπολίτη και ειδικότερα στη συμβολή του στο ζήτημα του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου, καθώς και στο βιβλίο του για το εκκλησιαστικό δίκαιο των χειροτονιών. Τον προέτρεψε να συνεχίσει να αντλεί έμπνευση από τη θεολογία για το ποιμαντικό, λειτουργικό και κηρυγματικό του έργο.
Στη χειροτονία παρέστησαν και εκκλησιάστηκαν πολυάριθμοι Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, καθώς και επίσημοι εκπρόσωποι της ελληνικής και ουκρανικής διπλωματίας, τοπικοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγγενείς του νέου Μητροπολίτη και πλήθος πιστών από την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη και άλλες περιοχές.
Αμέσως μετά τη χειροτονία, στην κατάμεστη Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, ο νέος Μητροπολίτης Αγκύρας Γρηγόριος αντιφώνησε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο για την εκλογή του, ενώ δήλωσε την πρόθεσή του να αφοσιωθεί πλήρως στη διακονία του ποιμνίου της Μητροπόλεως Αγκύρας.
Φωτογραφία: Νίκος Παπαχρήστου
