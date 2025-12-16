Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν κι εμείς είμαστε ήδη σε… ρεβεγιονάτη διάθεση. Και πώς να μην είμαστε δηλαδή με 2.026 δώρα!
Ο γιορτινός διαγωνισμός που γεμίζει τα καρότσια της χρονιάς με πλούσια δώρα
Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Sponsored Content
Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, οι ρυθμοί αλλάζουν, οι ημέρες μας γεμίζουν προσμονή και με κάθε ευκαιρία προσθέτουμε λίγη παραπάνω χαρά στην καθημερινότητά μας. Και όταν βρίσκουμε δράσεις, παιχνίδια και διαγωνισμούς που μοιράζουν δώρα, το παιδί που κρύβουμε μέσα μας ξυπνά, κάνοντας τις γιορτινές μέρες ακόμη πιο λαμπερές και ζωντανές. Φέτος, αφορμή για χαμόγελα - και για πολλά ψώνια - μας δίνει ο μεγάλος γιορτινός διαγωνισμός των My market, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί για τα καρότσια της χρονιάς». Και φυσικά, ανυπομονούμε να πάρουμε μέρος, αφού τα δώρα συνολικής αξίας 85.200€ είναι μια όμορφη έκπληξη στη μέση της πιο γιορτινής περιόδου του χρόνου.
Αρχικά, 26 μεγάλοι τυχεροί θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 3.000€, που μεταφράζεται σε καρότσια γεμάτα καλούδια όλο τον χρόνο, μέσα από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτει η αλυσίδα στα ράφια της. Όμως, υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να κάνουμε τα ψώνια μας στα My market: κάθε μέρα 2 τυχεροί κερδίζουν στη στιγμή μία δωροεπιταγή αξίας 100€.
Το χριστουγεννιάτικο κλίμα ζωντανεύει ακόμη περισσότερο μέσα από την ταινία που δημιούργησαν τα My market ειδικά για τον διαγωνισμό, η οποία αποτυπώνει με τρυφερό και ταυτόχρονα συναρπαστικό τρόπο το πνεύμα του διαγωνισμού, με πρωταγωνιστές τέσσερα υπέροχα πλάσματα. Είναι παιχνιδιάρικα, σκανδαλιάρικα, απίστευτα χαρούμενα και μας μεταδίδουν την ανεμελιά τους απλόχερα.
Με μια παιδική περιέργεια τριγυρίζουν σε ένα κατάστημα My market, εξερευνούν ράφια, κάνουν μικρές σκανδαλιές, γελούν με την καρδιά τους και γεμίζουν τα «καρότσια της χρονιάς» με ζωντάνια, φαντασία και ανεξάντλητο κέφι. Κάθε τους κίνηση μας θυμίζει ότι οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα μια αφορμή για παιχνίδι που φωτίζει την καθημερινότητά μας. Έτσι, αν και ανυπομονούμε ήδη να δοκιμάσουμε την τύχη μας, η ταινία μας βάζει ακόμη περισσότερο στο mood των κληρώσεων.
Τα βήματα για να πάρουμε μέρος: Κάνουμε τις αγορές μας στα My market και αποκτάμε τον δωροκωδικό μας από €10 και πάνω - τον βρίσκουμε στο απόκομμα κάτω από την απόδειξη. Εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: με αγορές επιλεγμένων κωδικών έχουμε διπλάσιους πόντους αυξάνοντας τις συμμετοχές μας. Καταχωρίζουμε τον δωροκωδικό, στην ιστοσελίδα των My market ή μέσω του mobile app My market, ή με SMS και μαθαίνουμε επί τόπου αν κερδίσαμε την δωροεπιταγή της ημέρας. Δεν σταματάμε! Συνεχίζουμε να στέλνουμε τους νέους δωροκωδικούς μας, για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να κερδίσουμε το δώρο των €3.000. Ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 07/01/2026 και εμείς είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την τύχη μας.
Αυτές τις γιορτές έχουμε πολλούς λόγους να επισκεφτούμε ένα από τα 290 My market και My market Local, και ένας από αυτούς είναι η υψηλή ποιότητα, σε συνδυασμό με την μεγάλη ποικιλία τους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
