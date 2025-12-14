Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Παιδείας, Κώστα Βλάσση, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο
Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Παιδείας, Κώστα Βλάσση, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο, μέσα από ένα υποστηρικτικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο
Τα εγκαίνια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 3ου Γυμνασίου της πόλης έκανε πριν από λίγες ημέρες ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσσης.
Ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Κρητικός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη ενός σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού που παρέχει νέα προοπτική και δυνατότητες σε ενήλικες.
Η έναρξη της λειτουργίας του νέου Σχολείου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της πόλης και στην παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο, μέσα από ένα υποστηρικτικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Κρητικός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη ενός σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού που παρέχει νέα προοπτική και δυνατότητες σε ενήλικες.
Η έναρξη της λειτουργίας του νέου Σχολείου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της πόλης και στην παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο, μέσα από ένα υποστηρικτικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα