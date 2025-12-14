Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Παιδείας, Κώστα Βλάσση, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Κώστας Βλάσσης

Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Παιδείας, Κώστα Βλάσση, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο, μέσα από ένα υποστηρικτικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο

Εγκαινιάστηκε από τον υφυπουργό Παιδείας, Κώστα Βλάσση, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο
Τα εγκαίνια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον Ασπρόπυργο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του 3ου Γυμνασίου της πόλης έκανε πριν από λίγες ημέρες ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσσης.

Ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Κρητικός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη ενός σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού που παρέχει νέα προοπτική και δυνατότητες σε ενήλικες.

Η έναρξη της λειτουργίας του νέου Σχολείου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της πόλης και στην παροχή ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο, μέσα από ένα υποστηρικτικό και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης