Ο Κώστας Δόξας τραγούδησε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας» πάνω από θαμώνα που τον πήρε ο ύπνος στο τραπέζι
ΕΛΛΑΔΑ
Μπουζούκια Κώστας Δόξας Μουσική Πειραιάς

Ο Κώστας Δόξας τραγούδησε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας» πάνω από θαμώνα που τον πήρε ο ύπνος στο τραπέζι

Παρά τα τραγούδια, το τύμπανο, αλλά και το πανέρι με τα λουλούδια που του έριξαν οι φίλοι του, ο άνδρας συνέχισε να κοιμάται

Ο Κώστας Δόξας τραγούδησε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας» πάνω από θαμώνα που τον πήρε ο ύπνος στο τραπέζι
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η νυχτερινή έξοδος δεν είναι εύκολη για όλους μιας και τις προχωρημένες ώρες, αρκετοί «λυγίζουν» από την κούραση. Ενα τέτοιο σκηνικό έγινε viral τις τελευταίες ημέρες από το κατάστημα στον Πειραιά στο οποίο τραγουδά ο Κώστας Δόξας. 

Συγκεκριμένα, ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε πριν μερικές ημέρες έδειχνε τον γνωστό μουσικό να είναι πάνω από ένα τραπέζι μαζί με τους οργανοπαίχτες του και να τραγουδά. Ενας από την παρέα όμως έχει αποκοιμηθεί και μάλιστα... βαριά. Για αρκετή ώρα ο άνδρας που τον έχει πάρει ο ύπνος καθιστός στην καρέκλα του, δεν αντιλαμβάνεται ούτε τον Δόξα που ερμηνεύει πάνω από το κεφάλι του τον «Έρωτα κλέφτη» με τον στίχο «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πάς», αλλά ούτε και τα τύμπανα που ηχούν δίπλα του.

Δείτε το βίντεο:

@johnymixailidis

Μόνο στα @Τα παιδιά του Πειραιά θα τα δείτε αυτά #καλαεισαιπηγαινεμιλατου #μεθυμασαιαραγε #κοιμησουεδω #απιστευταπραγματα

♬ πρωτότυπος ήχος - Johny Mixailidis
Στα σχόλια του βίντεο, ο κόσμος ήταν διχασμένος μιας και κάποιοι έγραψαν πως «δεν το βρίσκουν αστείο, ειδικά απ' τους φίλους του που θα έκανε καλό να τον προστατεύσουν» και άλλοι πως τον λυπούνται για αυτό που έπαθε. Αλλοι φυσικά το βρήκαν ξεκαρδιστικό γράφοντας πως «όσοι δεν το βρήκαν αστείο, είναι... κρύοι».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης