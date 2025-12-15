Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο Κώστας Δόξας τραγούδησε «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πας» πάνω από θαμώνα που τον πήρε ο ύπνος στο τραπέζι
Παρά τα τραγούδια, το τύμπανο, αλλά και το πανέρι με τα λουλούδια που του έριξαν οι φίλοι του, ο άνδρας συνέχισε να κοιμάται
Η νυχτερινή έξοδος δεν είναι εύκολη για όλους μιας και τις προχωρημένες ώρες, αρκετοί «λυγίζουν» από την κούραση. Ενα τέτοιο σκηνικό έγινε viral τις τελευταίες ημέρες από το κατάστημα στον Πειραιά στο οποίο τραγουδά ο Κώστας Δόξας.
Συγκεκριμένα, ένα βίντεο το οποίο αναρτήθηκε πριν μερικές ημέρες έδειχνε τον γνωστό μουσικό να είναι πάνω από ένα τραπέζι μαζί με τους οργανοπαίχτες του και να τραγουδά. Ενας από την παρέα όμως έχει αποκοιμηθεί και μάλιστα... βαριά. Για αρκετή ώρα ο άνδρας που τον έχει πάρει ο ύπνος καθιστός στην καρέκλα του, δεν αντιλαμβάνεται ούτε τον Δόξα που ερμηνεύει πάνω από το κεφάλι του τον «Έρωτα κλέφτη» με τον στίχο «κοιμήσου εδώ, αλλού μην πάς», αλλά ούτε και τα τύμπανα που ηχούν δίπλα του.
Δείτε το βίντεο:
Στα σχόλια του βίντεο, ο κόσμος ήταν διχασμένος μιας και κάποιοι έγραψαν πως «δεν το βρίσκουν αστείο, ειδικά απ' τους φίλους του που θα έκανε καλό να τον προστατεύσουν» και άλλοι πως τον λυπούνται για αυτό που έπαθε. Αλλοι φυσικά το βρήκαν ξεκαρδιστικό γράφοντας πως «όσοι δεν το βρήκαν αστείο, είναι... κρύοι».
@johnymixailidis
Μόνο στα @Τα παιδιά του Πειραιά θα τα δείτε αυτά #καλαεισαιπηγαινεμιλατου #μεθυμασαιαραγε #κοιμησουεδω #απιστευταπραγματα♬ πρωτότυπος ήχος - Johny Mixailidis
