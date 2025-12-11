Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 11/09, με τους οδηγούς να συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς άξονες.
Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό, ιδιαίτερα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το ύψος του Αιγάλεω.
Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό, ιδιαίτερα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το ύψος του Αιγάλεω.
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών και στη Λεωφόρο ΚηφισίαςΙδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με αργούς ρυθμούς, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το Μαρούσι έως και το Ψυχικό.
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΚαθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 11, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/yNbmRsxwdy
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα