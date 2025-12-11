Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 11/09, με τους οδηγούς να συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς άξονες.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στον Κηφισό, ιδιαίτερα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το ύψος του Αιγάλεω.
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών και στη Λεωφόρο Κηφισίας

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με αργούς ρυθμούς, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το Μαρούσι έως και το Ψυχικό.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

