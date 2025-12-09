13χρονος μπήκε σε σχολείο στην Ηλεία και χτύπησε στο πρόσωπο 12χρονο
Δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, σε βάρος 13χρονου, ο οποίος φέρεται –σύμφωνα με καταγγελία– να επιτέθηκε σε 12χρονο μαθητή εντός σχολικού προαυλίου.

Σύμφωνα με τη μητέρα του 12χρονου, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο 13χρονος εισήλθε στον προαύλιο χώρο σχολείου, προσέγγισε τον ανήλικο και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Εκτός από τη δικογραφία για σωματική βλάβη, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν συμπληρωματική δικογραφία και σε βάρος των γονέων του 13χρονου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
