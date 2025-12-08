Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά στο Ηράκλειο
Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και των ισχυρών ρευμάτων, ήταν μεγάλη και διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες
Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ο 40χρονος περιπατητής, που τραυματίστηκετην Κυριακή (7/12) εντός του φαραγγιού Αμπάς, στην περιοχή των Τριών Εκκλησιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και των ισχυρών ρευμάτων, ήταν μεγάλη και διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες. Ακόμη και ελικόπτερο Super Puma που έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κατέστη εφικτό να παραλάβει τον 40χρονο.
Τελικά, δύναμη από την 3η ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο που είχε φτάσει το ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συνολικά συμμετείχαν 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα από την ΕΜΟΔΕ.
