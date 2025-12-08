Σύλληψη 16χρονων στον Εύοσμο που προκάλεσαν φθορές σε θυρίδες εταιρίας courier και άρπαξαν ένα ζευγάρι παπούτσια
Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Κυριακής από αστυνομικούς της ομάδας Ζ

Στη σύλληψη τριών 16χρονων στην περιοχή του Ευόσμου προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί της ομάδας Ζ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ οι τρεις 16χρονοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών και αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια.

Παράλληλα αστυνομικοί των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και «Ζ» συνέλαβαν έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διέρρηξε συνεργείο αυτοκινήτων και αφαίρεσε χρηματικό ποσό και λάδια μηχανής στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα κλαπέντα αντικείμενα βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.
