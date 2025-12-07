Αγρότες έσπασαν με τα τρακτέρ τους τον αστυνομικό κλοιό στο ύψος του Κάστρου, ταλαιπωρία στην Ιονία οδό από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αγρότες, με τα μπλόκα να επεκτείνονται σε όλη τη χώρα και την ένταση να παραμένει υψηλής σε κεντρικούς οδικούς άξονες
Εντύπωση προκαλεί το σπάσιμο του αστυνομικού κλοιού
στο ύψος του Κάστρου,
ενώ σοβαρά προβλήματα διαπιστώθηκαν στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
και την Ιονία Οδό.
Ειδικότερα, στον κυκλικό κόμβο στο Κάστρο,
οι αγρότες κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους αστυνομικούς, καθώς έσπασαν τον κλοιό και ισοπέδωσαν τα προστατευτικά στηθαία. Σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας,
περίπου 50 τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή, περίμεναν να ενσωματωθούν με τον κύριο όγκο των αγροτικών μηχανημάτων που κατευθυνόταν από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, την Αλίαρτο και τα Βάγια. Εκεί σχηματίστηκε οι Βοιωτοί αγρότες σχημάτισαν δεύτερο μπλόκο. Οι αγρότες επέλεξαν συμβολικά να προπορευτεί της πομπής των τρακτέρ μία νεκροφόρα.
Προβλήματα υπάρχουν και στην Ιονία Οδό, στο Αγγελόκαστρο,
όπου οι αγρότες
έχουν καταλάβει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί αναγκάζονται σε παρακάμψεις, με αποτέλεσμα στα διόδια να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.
Κλειστή είναι και η Εθνική Οδός Αθηνών - Πατρών, στο ύψος του Κιάτου.
Τα επόμενα βήματα των αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής, αποφάσισαν αύριο, Δευτέρα, να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών και ακολούθως, την Τετάρτη, να αποκλείσουν αποσταριά και από θαλάσσης το λιμάνι του Βόλου.
Την ερχόμενη Πέμπτη το μπλόκο της Νίκαιας
θα επισκεφθούν φορείς από την περιοχή της Λάρισας, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια, ώστε να συναποφασιστεί η συνέχεια του αγώνα.
Την ίδια ώρα, πιέζοντας την κυβέρνηση, οι αγρότες ζητούν να προχωρήσει ένας διάλογος υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα που θέτουν και αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
Αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων
Αυξημένη είναι η κινητοποίηση και στην Ήπειρο.
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί από νωρίς στον χώρο του αεροδρομίου Ιωαννίνων
και περιμετρικά αυτού, καθώς αναμένεται κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr,
τα τρακτέρ
έχουν αρχίσει από το πρωί να συγκεντρώνονται στον κόμβο της Λαψίστας. Κλούβες της Αστυνομίας, οχήματα και άνδρες της ΟΠΚΕ
βρίσκονται εσωτερικά και εξωτερικά του αεροδρομίου, προκειμένου να αποτρέψουν την προσέγγιση των αγροτικών μηχανημάτων τόσο στον αερολιμένα όσο και στον κόμβο της εθνικής οδού.
