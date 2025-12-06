Ολοκληρώθηκε η πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: Άνοιξαν οι δρόμοι και σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας
Συμπληρώνονται σήμερα 17 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα - Οι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00
Ολοκληρώθηκε η φοιτητική πορεία για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Η κεφαλή της πορείας, λίγο μετά τις 13:30 βρισκόταν στο Σύνταγμα, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στην Πανεπιστημίου, όπου και διαλύθηκε. Ισχυρή ήταν η παρουσία των ΜΑΤ. Περισσότερος κόσμος αναμένεται να μετάσχει στην πορεία που θα γίνει το απόγευμα.
Ανοιχτοί είναι οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», που θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00 το απόγευμα.
Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.
Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους εν λόγω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Η Αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων, ενώ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η ΕΛΑΣ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα εξαρτώνται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει προγραμματίσει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό λόγω των συγκεντρώσεωνΗ Αθήνα έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, με αφορμή τις συγκεντρώσεις μνήμης για το περιστατικό.
