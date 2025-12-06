Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: 17 χρόνια από τη δολοφονία που σημάδεψε μία ολόκληρη γενιά

Σήμερα χιλιάδες πολίτες θα τιμήσουν τη μνήμη του με πορείες και θα έρθουν στη γωνία που ξεψύχησε ο Αλέξανδρος για να πουν ότι δεν ξέχασαν