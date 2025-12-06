Αλέξης Γρηγορόπουλος: Λουλούδια στο μνημείο του στα Εξάρχεια, κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό στο Σύνταγμα και το Πανεπιστήμιο



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο σταθμών του Μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Δεκαεπτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις μνήμης εστιάζονται στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου . Εκεί, από νωρίς το πρωί, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο που έχει δημιουργηθεί στο σημείο και γράφει:«Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008 εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων», λέει ένας από τους φοιτητές στο σημείο.Ενώ κάποιος άλλος αναφέρει: «Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ αντίο αλλά ‘εις το επανιδείν’»

Η Αθήνα τίθεται σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια, με αφορμή τις συγκεντρώσεις μνήμης για το περιστατικό.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» έκλεισε στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους εν λόγω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων, ενώ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα εξαρτώνται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει προγραμματίσει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.