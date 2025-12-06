Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι που διέρρηξαν θυρίδες παραλαβής δεμάτων
Με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα δύο 18χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι εισήλθαν σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων και εγγράφων και αφαίρεσαν αντικείμενα από τρεις αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ακόμη επτά, στην προσπάθειά τους να τις παραβιάσουν.
Κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα και ένα κατσαβίδι. Τα κλοπιμαία θα αποδοθούν σε εκπρόσωπο της εταιρείας.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
