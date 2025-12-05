Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν αύριο λόγω των συγκεντρώσεων για τον Γρηγορόπουλο

Η αστυνομία λαμβάνει μέτρα ασφαλείας ενόψει των πορειών στην Αθήνα για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και, στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του μετρό.



Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστός από τις 9:00 το πρωί και μέχρι νεωτέρας ενώ ο σταθμός Σύνταγμα από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 17:00 μέχρι νεωτέρας.



Οι συρμοί θα συνεχίσουν να διέρχονται κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση στους παραπάνω σταθμούς.