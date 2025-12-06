Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο σταθμών του Μετρό λόγω των συγκεντρώσεων για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Η Αθήνα τίθεται σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια, με αφορμή τις συγκεντρώσεις μνήμης για το περιστατικό.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους εν λόγω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η Αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων, ενώ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει σε ανακοίνωσή της ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα εξαρτώνται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει προγραμματίσει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου θα συγκεντρωθούν μαθητές και φοιτητές. Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.



