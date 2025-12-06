Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Meteo: Έπεσαν 265 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις ημέρες στην Βλυχάδα Αττικής
Meteo: Έπεσαν 265 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις ημέρες στην Βλυχάδα Αττικής
Το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Ελλάδα
Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά το 3ήμερο 04-06/12.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.
Επιπλέον, 5 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.
Σύμφωνα με το meteo.gr θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.
Δείτε τη λίστα:
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.
Επιπλέον, 5 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.
Σύμφωνα με το meteo.gr θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.
Δείτε τη λίστα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα