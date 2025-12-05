Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας Αθήνας - Τρίπολης

Όπως αναφέρουν πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε στον συνομιλητή του τη θέση της Ελλάδας για το ανυπόστατο, άκυρο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο