Μητσοτάκης: Η Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στην ετήσια απολογιστική εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα: «Η Ελληνική Δικαιοσύνη σε επιτάχυνση»





Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανάφερε ότι «Η Ελλάδα ζει σε εποχή μεταρρυθμίσεων που δεν εξαγγέλλονται αλλά απλά εφαρμόζονται. Η Δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις».







«Οι μεγάλες αλλαγές στη Δικαιοσύνη έγιναν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη συγκυρία αμφισβήτησης της ίδιας της δικαστικής εξουσίας από δυνάμεις που την ταυτίζουν σκόπιμα με την εκτελεστική εξουσία αλλά σε πείσμα κάθε άδικης κριτικής και αντιξοότητας η Δικαιοσύνη προχώρησε μεταρρυθμίζοντας και αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της και την ταχύτητά της στην απονομή του δικαίου».



Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης, επισήμανε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την καθοριστική στήριξη του Πρωθυπουργού και τόνισε: ότι «Η Δικαιοσύνη υφίσταται κριτική για ανεπάρκειες. Δικαίως για το μέρος που της αναλογεί. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Όμως υπάρχουν εκείνοι που επιχειρούν να εμπλέξουν τη δικαιοσύνη σε μία ακατανόητη συνωμοσιολογία. Αυτό την αδικεί κατάφορα. Συνιστά ένα τεράστιο θεσμικό ατόπημα να εμπλέκουν τη δικαιοσύνη στον πολιτικό ανταγωνισμό. Να αφήσουν απερίσπαστη τη Δικαιοσύνη από τον πολιτικό ανταγωνισμό. Η αμφισβήτηση της ταυτότητας της δικαιοσύνης οδηγεί σε βαθιά κρίση».







«Η Ελληνική Δικαιοσύνη, αξιοποίησε τις μεγάλες αλλαγές της διετίας 2024-25 και με οδηγό τον νέο Δικαστικό Χάρτη φέρνει σημαντικά αποτελέσματα. Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα Πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Από 2 χρόνια στον 1 χρόνο. Σημειωτέων ότι η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης, πανελλαδικά».



Αναφερόμενος ο υπουργός Δικαιοσύνης στη μείωση του χρόνου έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, επικαλέστηκε στατιστικά στοιχεία και επισήμανε:



Ο εκτιμώμενος μέσος χρόνος απόφασης, εκτός Αθήνας, είναι 250 ημέρες. Επίδοση καλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος, που είχε τεθεί για το 2027, επιτυγχάνεται από το 2025, δύο χρόνια νωρίτερα.



Ο στόχος της επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης σχεδιάστηκε και υλοποιείται συστηματικά και αποδίδει μέσα από τη συνεργασία όλων: Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών υπαλλήλων».



Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αισιόδοξη και γεμάτη εθνική εμπιστοσύνη προφητική πρόβλεψη του Ελευθερίου Βενιζέλου για την ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, στην περίφημη ομιλία του για τα 100 χρόνια από την Ανεξαρτησία της χώρας, ότι δηλαδή η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεγαλώνει και για τα επόμενα εκατό, παρά τη Μικρασιατική Τραγωδία του 1922.



Συνδύασε μάλιστα, την εθνική αισιοδοξία του Ελευθερίου Βενιζέλου με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχης προόδου στον χώρο της Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα «στο πέρασμα από τον σκηνίτη ειρηνοδίκη της προσφυγικής Νέας Ορεστιάδας το 1922, στο σημερινό Πρωτοδικείο της Νέας Ορεστιάδας, έως το σύγχρονο και εμβληματικό ανεγειρόμενο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, με το οποίο η Ελληνική Δικαιοσύνη εισέρχεται στην τρίτη εκατονταετία της από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους».



Τέλος, ο κ. Φλωρίδης ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές του κοινοβουλευτικού, δικαστικού και νομικού κόσμου για τη δημιουργία, συνεργασία και στήριξη του τεράστιου μεταρρυθμιστικού έργου στην Δικαιοσύνη κατά την τελευταία διετία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρώτα απ’ όλα οι αλλαγές οφείλονται και προχωρούν από τη βούληση και τη δράση αποφασισμένων πολιτικών προσώπων προς όφελος των πολιτών.



Ι. Μπούγας



Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, τόνισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και θωρακίζουν το Κράτος Δικαίου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε έναν θεσμό που αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας».



Υπογράμμισε ο κ. Μπούγας ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται καθημερινά στο επίκεντρο της κοινωνίας και της οικονομίας. Όμως, «Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο που να μην μπορεί να επιλύσει ούτε πρόβλημα πολίτη μικρό που να μπορεί να αδιαφορήσει».



Και συνέχισε ο κ. Μπούγας: «Η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν σαφής:Στο τέλος της τετραετίας η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων να φτάσει το μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 700 ημέρες έναντι 1.492 που ήταν το 2023».



Παράλληλα, ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση, «με σκοπό την πιο αποτελεσματική και γρήγορη απονομή Δικαιοσύνης. Μάλιστα, τόνισε, ιδιαιτέρως, τη σημασία της μείωσης των καθυστερήσεων, επισημαίνοντας ότι αυτές πλήττουν άμεσα τους πολίτες και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία».



Ακόμα, παρουσίασε τα πρώτα θετικά, μετρήσιμα αποτελέσματα των κυριότερων μεταρρυθμίσεων του υπουργείου, όπως η εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, η ορθολογική χωροταξία των δικαστηρίων, η αναμόρφωση του δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η ενίσχυση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.



Τέλος, υπογράμμισε τη σημαντική επένδυση στις κτηριακές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών δικαστηρίων, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ τόνισε και την εμπιστοσύνη προς τους δικηγόρους ως συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής (Λ. Συγγρού) με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών, των ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, δικαστών και νομικών.



Οι κύριοι άξονες του έργου του υπουργείου Δικαιοσύνης που αναπτύχθηκαν κατά την προβολή σχετικού βίντεο ήταν:



• Δικαστικός Χάρτης: Αποτελέσματα Πρωτοδικείων, Συμβούλιο της Επικρατείας – Διοικητική Δικαιοσύνη-Ελεγκτικό Συνέδριο

• Θεσμική ενίσχυση Δικαστικού Χάρτη (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και μεταφορά δικαστηριακής ύλης σε δικηγόρους-συμβολαιογράφους)

• Ψηφιακός μετασχηματισμός (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεδιασκέψεις, Ηλεκτρονικός Φάκελος, Διαθήκες)

• Κτιριακό Πρόγραμμα Αττικής και Περιφέρειας

• Η μεγάλη αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου

• Αναδιοργάνωση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

• Ειδική Γραμματεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

• Φιλική Δικαιοσύνη προς τα Παιδιά

• Ελλάδα και ενίσχυση του Κράτος Δικαίου