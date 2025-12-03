Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική
Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή (5/12) σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε χθες και είχε αρχικά προγραμματιστεί για δύο ημέρες.
Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.
•Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
•Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
•Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
•Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
•Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
•Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
•Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
