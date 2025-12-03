Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών - Δείτε φωτογραφίες
Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών - Δείτε φωτογραφίες
Μηχανοκίνητες πορείες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, σκηνές έξω από το υπουργείο Μεταφορών και προειδοποιήσεις για απεργία διαρκείας
Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, θα παραμείνει η χώρα, λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των οδηγών. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.
Χθες πρώτη ημέρα της 48ωρης απεργίας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών.
Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έστησαν σκηνές έξω από το κτίριο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έκανε λόγο για πιθανή απεργία διαρκείας, εφόσον δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.
Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:
-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.
Χθες πρώτη ημέρα της 48ωρης απεργίας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών.
Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έστησαν σκηνές έξω από το κτίριο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έκανε λόγο για πιθανή απεργία διαρκείας, εφόσον δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.
Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:
-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
-Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
-Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
-Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
-Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Φωτογραφίες: Eurokinissi
-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
-Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
-Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
-Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Φωτογραφίες: Eurokinissi
Ειδήσεις σήμερα
Άκαρπες οι αμερικανορωσικές συνομιλίες για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο
Οι αγρότες κλείνουν σήμερα και το τελωνείο του Προμαχώνα και εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Άκαρπες οι αμερικανορωσικές συνομιλίες για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ενώ ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο
Οι αγρότες κλείνουν σήμερα και το τελωνείο του Προμαχώνα και εξετάζουν σκλήρυνση της στάσης τους
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα