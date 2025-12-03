Συνεχίζεται η απεργία των ταξί, σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών - Δείτε φωτογραφίες

-Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.-Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.-Αναπροσαρμογή τιμολογίου.-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.-Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.Φωτογραφίες: Eurokinissi