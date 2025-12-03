Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Τροχαίο με έναν τραυματισμένο αναβάτη μηχανής στην Κηφισίας
Τροχαίο με έναν τραυματισμένο αναβάτη μηχανής στην Κηφισίας
Η μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ
Τροχαίο με έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο Κηφισίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε στο πόδι ο αναβάτης της μηχανής.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε πριν τη συμβολή της Κατεχάκης με την Κηφισίας, τραυματίστηκε στο πόδι ο αναβάτης της μηχανής.
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα