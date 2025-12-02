Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής
Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά, στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στα Χανιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το flashnews.gr, το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά τη σύγκρουση εγκατάλειψε τον τόπο του ατυχήματος.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά τη σύγκρουση εγκατάλειψε τον τόπο του ατυχήματος.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα00
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Το βάρβαρο «δίκαιο» των Ταλιμπάν: 13χρονος Αφγανός εκτέλεσε τον φονιά της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 ανθρώπους
Πανικός στους Μπακς: Μετά την ήττα από τους ουραγούς, ο Αντετοκούνμπο διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τη φανέλα του Μιλγουόκι από τα social media
Ξυλοκόπησαν άγρια Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα: Τον χτύπησαν σε σώμα και πρόσωπο, εμφανίστηκε με μελανιές - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα