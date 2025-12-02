Νταλίκα κάηκε ολοσχερώς στον ΒΟΑΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα κάηκε ολοσχερώς στον ΒΟΑΚ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο και ο οδηγός κατάφερε να αποσυνδέσει τον τράκτορα και να απομακρυνθεί

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ που εκδηλώθηκε από άγνωστο λόγο. Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν το αεροδρόμιο Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ και οι 14 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα πυρόσβεσης, επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατασβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα το φορτηγό ήταν τράκτορας με ρυμουλκούμενο ψυγείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και απομάκρυνσή του. Τα αίτια θα διερευνηθούν αρμοδίως.

