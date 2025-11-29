Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Δύο συλλήψεις
Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Δύο συλλήψεις
Ζητούσαν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο
Παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών εντόπισαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα 46 και 44 ετών, με τον πρώτο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.
Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα 46 και 44 ετών, με τον πρώτο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.
Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.
Ειδήσεις σήμερα:
Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα
Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά
Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας
Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα
Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά
Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα