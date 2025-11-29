Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Δύο συλλήψεις
Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία - Δύο συλλήψεις

Ζητούσαν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών εντόπισαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα 46 και 44 ετών, με τον πρώτο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.

Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.

