Κινήσεις - ματ από τους Έλληνες εφοπλιστές: Παραγγελίες, νέες αγορές και στρατηγικές επενδύσεις

Ισχυροποιούν τη θέση τους

Το νέο πλοίο αναμένεται να βελτιώσει την επιχειρησιακή ευελιξία και να προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές φυσικού αερίου, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία της Maran Gas Maritime.Η Marla Dry, που ανήκει στην οικογένεια Λάτση, προχώρησε σε παραγγελία τεσσάρων containerships χωρητικότητας 1.900 TEU έκαστο στα κινεζικά ναυπηγεία Guangzhou Wenchong. Με αυτή την κίνηση η Marla θα αυξήσει τον στόλο της σε έξι containerships του ίδιου μεγέθους, αξιοποιώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για feeder και μεσαίου μεγέθους πλοία όπου παρατηρείται έλλειψη διαθέσιμου τονάζ.Η εταιρεία διαθέτει ήδη δύο κοντεϊνεράδικα ναυπηγημένα το 2022 («Marla Tiger» και «Marla Bull») και με τις νέες παραγγελίες επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, εκμεταλλευόμενη τα ευνοϊκά επίπεδα ναύλων για πλοία αυτής της κατηγορίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δελτίου, τα συμβόλαια ναύλωσης για πλοία περίπου 1.800 TEU κινούνται σε υψηλά επίπεδα ημερήσιων ναύλων, γεγονός που καθιστά την επένδυση σε τέτοιον τύπο πλοίων ελκυστική.Η παραγγελία στα Guangzhou Wenchong αντανακλά την προτίμηση του ομίλου σε αξιόπιστα ναυπηγεία για να εξασφαλίσει έγκαιρη παράδοση και λειτουργική αποδοτικότητα, ενώ η Latsco (εταιρεία του Ομίλου Λάτση) ενισχύει έτσι τη στρατηγική της θέση σε ένα δυναμικό κομμάτι της αγοράς.Η VENERGY Maritime, μέλος του Ομίλου V Group υπό τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ενέταξε στον στόλο της το δεξαμενόπλοιο «M/T Odyssean», ένα σύγχρονο MR2 tanker, ναυπηγημένο στην Κορέα το 2020. Πρόκειται για την τρίτη σύγχρονη παραλαβή δεξαμενόπλοιου σε μικρό χρονικό διάστημα για την εταιρεία, δείγμα ενός σταθερού επενδυτικού προγράμματος που τοποθετεί τη VENERGY ανάμεσα στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες. Οι συνολικές επενδύσεις σε νέες ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων από τον όμιλο υπερβαίνουν τα 300 εκατ. δολάρια, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική επέκταση και την προσήλωση σε πλοία που συνδυάζουν ποιότητα, απόδοση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η στρατηγική του ομίλου επιδιώκει να διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά με συνεχή μεταβολή και προκλήσεις, εστιάζοντας σε σύγχρονο tonnage που εξασφαλίζει ισχυρά έσοδα. Η επιλογή MR2 tankers ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των product tankers και δείχνει ξεκάθαρη τάση για απόκτηση μονάδων με καλές τεχνικές προδιαγραφές και νεότερη ηλικία, ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ναυλωτών και των ρυθμιστικών πλαισίων.Η EuroHoldings Ltd. εισέρχεται στα δεξαμενόπλοια. Ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας (MoA) για την απόκτηση του M/T «Hellas Avatar», ενός σύγχρονου product tanker 49.997 DWT, ναυπηγημένου το 2015 στη Νότια Κορέα. Η συμφωνία προβλέπει αγορά από συνδεδεμένο μέρος έναντι 31,83 εκατ. δολαρίων, με παράδοση στα μέσα Νοεμβρίου 2025. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων και εγκρίθηκε από ανεξάρτητη επιτροπή μη εμπλεκομένων μελών του Δ.Σ.Ο επικεφαλής της εταιρείας τόνισε πως η απόκτηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο του ομίλου στον κλάδο των tankers, με την επιχείρηση να μετατοπίζει την εστίασή της από το dry bulk προς τα product tankers. Η αγορά αυτή αποτελεί μέρος στρατηγικής αναδιάρθρωσης του στόλου και επιβεβαιώνει την προσδοκία της εταιρείας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη στην αγορά των product tankers είναι ισχυρά, προσφέροντας ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.Αυτή η κίνηση αντιπροσωπεύει την κλασική στρατηγική επέκτασης: χρήση συνδυασμού χρηματοδότησης και ιδίων πόρων για την απόκτηση νεότερων αποδοτικών πλοίων που θα στηρίξουν τη μετάβαση σε έναν πιο διαφοροποιημένο κλάδο δραστηριότητας.Η Alimia Group, υπό τους Θανάση και Οδυσσέα Λασκαρίδη, προχώρησε σε παραγγελία δύο VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Shipbuilding, μια στρατηγική κίνηση που σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο του ομίλου στην κατηγορία των Very Large Crude Carriers (μεταφορά αργού πετρελαίου). Τα πλοία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027, δηλαδή νωρίτερα από τον μέσο όρο των σημερινών παραγγελιών, γεγονός που δείχνει επιθετική προσέγγιση στην εξασφάλιση παραγωγής.Ο όμιλος διαθέτει σήμερα στόλο 28 φορτηγών πλοίων (με διαφοροποίηση σε sizes: capesize, kamsarmax, ultramax) και σειρά δεξαμενόπλοιων υπό ναυπήγηση. Σημαντικό είναι ότι όλα τα δεξαμενόπλοια αναμένεται να παραδοθούν εντός της περιόδου 2026-2027 – με ένα LR2 να παραδίδεται σε δύο μήνες από την ανακοίνωση και πέντε MR2 μέσα στο δεύτερο μισό του 2026 και το πρώτο εξάμηνο του 2027.Η παραγγελία VLCC στα Hengli αποτελεί την επόμενη φυσική φάση επέκτασης σε μεγαλύτερα μεγέθη, καθώς το group συνεχίζει να διαφοροποιείται και να ενισχύει την παρουσία του στα tankers, αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων ετών και τα ναυπηγικά προγράμματα που ήδη τρέχουν.Η οικογένεια Βαφειά επιστρέφει δυναμικά στην αγορά crude tankers με παραγγελία έξι πλοίων συνολικού ύψους 475 εκατ. δολαρίων σε δύο ναυπηγεία της HD Hyundai. Συγκεκριμένα, η Stealth Maritime θα παραλάβει δύο suezmaxes (165.000 DWT) από τη Hyundai Heavy Industries και τέσσερα aframaxes (115.000 DWT) από τη Hyundai Vietnam Shipbuilding, με παραδόσεις έως το τέλος του 2028. Δύο από τα aframaxes είναι option contracts που αναμένεται να ενεργοποιηθούν σύντομα.Τα πλοία θα είναι συμβατικά καυσίμου αλλά σχεδιασμένα με υψηλή ενεργειακή απόδοση («eco design»), συμβαδίζοντας με την τρέχουσα αγορά όπου τα σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά πλοία προτιμώνται λόγω της αργής ακόμα υιοθέτησης δεσμευτικού πλαισίου μηδενικών εκπομπών από τον IMO. Αυτή η επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια την τελευταία τριετία, συμπεριλαμβάνοντας αγορές second-hand και νέες ναυπηγήσεις.Η κίνηση ερμηνεύεται ως στοχευμένη τοποθέτηση σε έναν κύκλο όπου η ζήτηση για σύγχρονο tonnage είναι ισχυρή λόγω των δυτικών κυρώσεων και της ανάγκης για πλοία που πληρούν υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.Η DryDel ολοκλήρωσε την παραλαβή του νεότευκτου M/V «Gloria Del Mare», ενός ultramax bulk carrier 63.300 DWT, ναυπηγημένου στις Φιλιππίνες από την Tsuneishi Heavy Industries (Cebu). Το πλοίο είναι το δεύτερο από τα πέντε Ultramax που έχει παραγγείλει η εταιρεία ως μέρος προγράμματος εκσυγχρονισμού του στόλου.Το «Gloria Del Mare» κατασκευάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο TESS64 AEROLINE design, προσφέροντας κορυφαία ενεργειακή απόδοση, βελτιωμένη υδροδυναμική συμπεριφορά και σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. Η επιλογή αυτού του σχεδιασμού δείχνει την προτίμηση της εταιρείας σε τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος λειτουργίας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ναυτιλία. Η μη συνέχιση του ναυπηγικού προγράμματος με bulk carriers σύγχρονης σχεδίασης αναδεικνύει τη στρατηγική της DryDel να επενδύει σε αποδοτικές μονάδες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς χύδην φορτίου.Η United Maritime ενίσχυσε τη συμμετοχή της σε ένα Offshore Energy Construction Vessel (ECV), πραγματοποιώντας επένδυση 12,8 εκατ. δολαρίων και καθιστώντας την εταιρεία τον μεγαλύτερο μέτοχο στη νορβηγική κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο.Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε παράλληλα με τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και χαρακτηρίζεται ως στρατηγική τοποθέτηση σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο και υψηλής τεχνολογίας κλάδο. Επιπλέον, η United επένδυσε 500.000 δολάρια σε startup Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει λογισμικό διαχείρισης στόλου, επιδιώκοντας ψηφιακή βελτιστοποίηση επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων μεταξύ πλοίων και γραφείων στη στεριά.Η εταιρεία κατέβαλε προκαταβολή 2,1 εκατ. ευρώ (περίπου 2,4 εκατ. δολάρια) προς το ναυπηγείο Vard στη Νορβηγία για τη δόση 10% της παραγγελίας, η δε συνολική ίδια συμμετοχή της ανέρχεται στα 10,5 εκατ. δολάρια, με πιθανότητα μετατροπής μέρους της χρηματοδότησης σε μετοχικό κεφάλαιο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.Παράλληλα, η Seanergy (συναφής εισηγμένη εταιρεία) πραγματοποίησε κινήσεις ανανέωσης στόλου, που περιλαμβάνουν την πώληση παλαιότερου πλοίου πριν την επιθεώρηση/δεξαμενισμό και την παραγγελία του πρώτου νεότευκτου Capesize στην ιστορία της εταιρείας, κόστους περίπου 75 εκατ. δολαρίων και παράδοσης στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Οι κινήσεις αντανακλούν μια στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων και μακροπρόθεσμης ανανέωσης στόλου.Η Navios Maritime Partners L.P., υπό την Αγγελική Φράγκου, προχώρησε στην τοποθέτηση πενταετούς senior unsecured ομολόγου ύψους 300 εκατ. δολαρίων στην αγορά ομολόγων της Σκανδιναβίας. Το ομόλογο λήγει τον Νοέμβριο του 2030 και φέρει σταθερό επιτόκιο 7,75% ετησίως, με εξαμηνιαίες πληρωμές κουπονιού. Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή εξασφαλισμένων δανείων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της κεφαλαιακής δομής και μείωσης του κόστους χρηματοδότησης. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης αίτηση για εισαγωγή των τίτλων στο Χρηματιστήριο του Οσλο, ενισχύοντας έτσι την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Η έκδοση του ομολόγου δείχνει ενεργό διαχείριση της χρηματοδότησης και στόχευση στην κεφαλαιαγορά ως εργαλείο βελτιστοποίησης δομής κεφαλαίων, απαραίτητο για την υποστήριξη των επιχειρησιακών επεκτάσεων του ομίλου.Η Global Chartering, κοινοπραξία που σχετίζεται με τον Πήτερ Λιβανό και τον βιομηχανικό κολοσσό ArcelorMittal, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με κινεζικά ναυπηγεία για την κατασκευή σειράς newcastlemax bulk carriers (211.000 DWT) με αρχική συμφωνία για δύο πλοία και option για δύο ακόμη, με κόστος περίπου 74 εκατ. δολαρίων ανά μονάδα.Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει παραγγελίες για baby-capes (120.000 DWT) και kamsarmax, με εκτιμήσεις κόστους για kamsarmax περίπου 36,25 εκατ. δολάρια. Η Global Chartering διαθέτει στόλο 42 bulk carriers, με τα περισσότερα πλοία υπό χρονοναύλωση ή bareboat charter και μόλις ένα ιδιόκτητο πλοίο. Οι νέες παραγγελίες εντάσσονται σε στρατηγική αναδιάρθρωσης και ανανέωσης του στόλου, με στόχο τη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση λειτουργικού κόστους, αξιοποιώντας σύγχρονα σχέδια πλοίων και εξοπλισμό όπως shaft generators.Η κίνηση αντικατοπτρίζει την τάση της αγοράς προς πιο πράσινες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις και την προσπάθεια της Global Chartering να ενισχύσει τη θέση της στην dry bulk αγορά.Ο Γαβριήλ Πετρίδης, σε ρόλο επίτιμου προξένου του Βιετνάμ στον Πειραιά και πρόεδρος του Aries Energy Group, ανέλαβε πρωτοβουλία ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – Βιετνάμ στον ναυτιλιακό και λιμενικό τομέα. Στις 10 Νοεμβρίου στο Ανόι συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης του Βιετνάμ, ο οποίος εξέφρασε ενδιαφέρον για συνεργασίες σε λιμάνια (π.χ. Haiphong), logistics, μαρίνες και ανάπτυξη ναυπηγικών έργων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε προκλήσεις όπως το υψηλό κόστος logistics του Βιετνάμ και στις δυνατότητες αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του για ναυτική εργασία, με προοπτικές επενδύσεων σε λιμένες και τουριστικές υποδομές.Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη διπλωματική και επιχειρηματική διάσταση των κινήσεων, με στόχο να ανοίξουν νέοι ορίζοντες συνεργασίας και να στηριχθούν ελληνικά συμφέροντα σε μια αναπτυσσόμενη αγορά.Η νεοσύστατη Akrotiri Tankers, από τη Μαριέλενα Προκοπίου και τον Κωνσταντίνο Λάμψια, προχώρησε στην πρώτη της παραγγελία νεότευκτων πλοίων -δύο LR1- από το ναυπηγείο New Century Shipbuilding στην Κίνα.Η αγορά αυτή σηματοδοτεί επέκταση της εταιρείας σε μια εξειδικευμένη κατηγορία δεξαμενόπλοιων, όπου ο όμιλος σκοπεύει να επενδύσει μακροπρόθεσμα.Αν και οι επίσημες τιμές δεν ανακοινώθηκαν, οι αγορές εκτιμούν πως τα LR1 κοστολογούνται γύρω στα 59 εκατ. δολάρια ανά μονάδα. Η Akrotiri ήδη δραστηριοποιείται στην αγορά LR1 μέσω της απόκτησης τριών μεταχειρισμένων μονάδων έναντι περίπου 80 εκατ. δολαρίων συνολικά και αναμένει παραδόσεις στα τέλη του 2028.Οι ενέργειες αυτές εμπίπτουν στην ευρύτερη επενδυτική στρατηγική της οικογένειας Προκοπίου, που έχει παραγγελίες LR1 και μέσω άλλων θυγατρικών, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής οικογένειας σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα τωνδεξαμενομπορών.Η Star Bulk Carriers, υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Παππά, ανακοίνωσε παραγγελία τριών Kamsarmax στα ναυπηγεία Hengli στην Κίνα, με κόστος περίπου 35 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Τα νέα πλοία θα φέρουν scrubbers, στοιχείο που δείχνει έμφαση σε τεχνολογικές παρεμβάσεις για συμμόρφωση σε περιβαλλοντικές απαιτήσεις.Η επένδυση εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης στόλου για την εταιρεία, που διαθέτει σήμερα 137 vessels σε διάφορα μεγέθη και με μέση ηλικία στόλου 11,9 έτη. Επιπλέον, η Star Bulk έχει υπό κατασκευή άλλα πέντε Kamsarmaxes με παραδόσεις από το 2026 και μετά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου χύδην φορτίου και την πρόθεση της εταιρείας να επενδύσει σε αποδοτικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον πλοία.Η Sea Pioneer Shipping, συμφερόντων Βασίλη Μπακολίτσα, παρέλαβε το νεότευκτο MV «Veracity», ένα Kamsarmax bulk carrier με χωρητικότητα 82.091 SDWT, ναυπηγημένο από την Oshima Shipbuilding στην Ιαπωνία.Η προσθήκη του νέου πλοίου χαρακτηρίζεται ορόσημο στην 56ετή ιστορία της εταιρείας και συμβάλλει στη διατήρηση ενός διαφοροποιημένου στόλου 19 πλοίων.Η επένδυση ενισχύει τη θέση της Sea Pioneer στην παγκόσμια αγορά και δείχνει συνέπεια στη στρατηγική της για ασφάλεια, αποδοτικότητα και τεχνολογική αναβάθμιση, στοιχεία κρίσιμα για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.Η Atlas Maritime προχώρησε στην καθέλκυση του υπερσύγχρονου suezmax δεξαμενόπλοιου «Viking Star» (157.000 DWT), ένα πλοίο μήκους 274 μέτρων και πλάτους 48 μέτρων, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον νηογνώμονα ABS ως ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά δεξαμενόπλοια παγκοσμίως. Το πλοίο είναι LNG dual-fuel ready, σχεδιασμένο για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, με υπηρεσιακή ταχύτητα 14,5 κόμβων και πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανόνες.Το σύνολο των κινήσεων που καταγράφηκαν στο επισυναπτόμενο κείμενο σχηματοποιεί μια ξεκάθαρη εικόνα: οι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι επιταχύνουν την ανανέωση στόλων, διευρύνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε νέες κατηγορίες πλοίων και ενισχύουν τη χρηματοοικονομική τους δομή μέσω ομολογιακών εκδόσεων και στρατηγικών επενδύσεων.Ταυτόχρονα, υπάρχει εμφανής προτίμηση σε πλοία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και σύγχρονων σχεδίων – είτε αυτά είναι LNG carriers, suezmax & VLCC crude tankers, MR2/ LR1 product tankers, είτε Kamsarmax και Ultramax bulkers.Οι πρόσφατες παραλαβές και παραγγελίες υπογραμμίζουν ότι οι όμιλοι επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους σε κρίσιμες αγορές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αξιοποιώντας τα ναυπηγεία της Ασίας και συνεργασίες με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς.Η παράλληλη επένδυση σε τεχνολογίες (AI για διαχείριση στόλου) και έργα υποδομής (Offshore ECV) δείχνει πως η ελληνική ναυτιλία κοιτάζει όχι μόνο το tonnage, αλλά και την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση που θα διαμορφώσει το προφίλ της βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια.