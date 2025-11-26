Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου στο Ναύπλιο: Μπήκε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Δείτε βίντεο
Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου στο Ναύπλιο: Μπήκε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Δείτε βίντεο

Σημαντικές οι υλικές ζημιές στο κατάστημα το οποίο ήταν κλειστό την ώρα που συνέβη το ατύχημα - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η οδηγός

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα εισέβαλε με σφοδρότητα σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο Ναύπλιο.

Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου όταν για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του έσπασε την τζαμαρία και κατέληξε προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το κατάστημα ήταν κλειστό, και όπως μεταδφίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης,  η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Δείτε βίντεο από το argolikeseidhseis.gr

ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 26/11/2025

Δείτε φωτογραφίες

