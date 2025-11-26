Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου στο Ναύπλιο: Μπήκε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Δείτε βίντεο
Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου στο Ναύπλιο: Μπήκε σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών - Δείτε βίντεο
Σημαντικές οι υλικές ζημιές στο κατάστημα το οποίο ήταν κλειστό την ώρα που συνέβη το ατύχημα - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η οδηγός
Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα εισέβαλε με σφοδρότητα σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο Ναύπλιο.
Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου όταν για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του έσπασε την τζαμαρία και κατέληξε προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.
Το κατάστημα ήταν κλειστό, και όπως μεταδφίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.
Δείτε βίντεο από το argolikeseidhseis.gr
Δείτε φωτογραφίες
Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου όταν για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του έσπασε την τζαμαρία και κατέληξε προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.
Το κατάστημα ήταν κλειστό, και όπως μεταδφίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.
Δείτε βίντεο από το argolikeseidhseis.gr
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα