Ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση
Ένοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας και οι 14 κατηγορούμενοι μιας ακόμη δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση εναρμονίζεται πλήρως με την εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής που προηγήθηκε στο ακροατήριο.
Το δικαστήριο -Μονομελές Πλημμελειοδικείο- επέβαλε στους 14 κατηγορούμενους ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση 10 μηνών έως φυλάκιση 18 μηνών. Οι ποινές είναι όλες με τριετή αναστολή.
Ακόμη το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών, με μοναδική εξαίρεση τον 8ο κατηγορούμενο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδή επέτρεψε τα χρήματα.
Να σημειωθεί ότι από τους 14 κατηγορούμενους της υπόθεσης, σήμερα στο δικαστήριο παραβρέθηκαν μόνο δυο ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Από τους 14 κατηγορούμενους έξι δικάστηκαν για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι έξι συνέργεια στην απάτη.
Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.
Το δικαστήριο -Μονομελές Πλημμελειοδικείο- επέβαλε στους 14 κατηγορούμενους ποινές που ξεκινούν από φυλάκιση 10 μηνών έως φυλάκιση 18 μηνών. Οι ποινές είναι όλες με τριετή αναστολή.
Ακόμη το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών, με μοναδική εξαίρεση τον 8ο κατηγορούμενο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδή επέτρεψε τα χρήματα.
Να σημειωθεί ότι από τους 14 κατηγορούμενους της υπόθεσης, σήμερα στο δικαστήριο παραβρέθηκαν μόνο δυο ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Από τους 14 κατηγορούμενους έξι δικάστηκαν για απόπειρα απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο για τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι έξι συνέργεια στην απάτη.
Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν ήταν στη Βόρεια Ελλάδα.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα