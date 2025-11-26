Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Εντοπίστηκε οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι - Έβαλαν λεκάνη πάνω από το φίδι για να μη φύγει
Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον - Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που συναντήσουμε οχιά
Μια μικρή οχιά εντοπίστηκε σε ένα κτίριο στο Μαρούσι την Τρίτη (25/11).
Οι άνθρωποι στο κτίριο έβαλαν πάνω από το φίδι μια λεκάνη για να μη φύγει από τον χώρο και το χάσουν, και στη συνέχεια ειδοποίησαν την ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.
Η ΑΝΙΜΑ επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, την κυρία Μαρία Δημάκη, η οποία έσπευσε να βοηθήσει καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο.
Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον, τόσο για εκείνο όσο και για τους ανθρώπους.
