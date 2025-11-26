Εντοπίστηκε οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι - Έβαλαν λεκάνη πάνω από το φίδι για να μη φύγει
ΕΛΛΑΔΑ
Οχιά Φίδι Μαρούσι Κτίριο

Εντοπίστηκε οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι - Έβαλαν λεκάνη πάνω από το φίδι για να μη φύγει

Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον - Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που συναντήσουμε οχιά

Μια μικρή οχιά εντοπίστηκε σε ένα κτίριο στο Μαρούσι την Τρίτη (25/11). 

Οι άνθρωποι στο κτίριο έβαλαν πάνω από το φίδι μια λεκάνη για να μη φύγει από τον χώρο και το χάσουν, και στη συνέχεια ειδοποίησαν την ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής.



Η ΑΝΙΜΑ επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, την κυρία Μαρία Δημάκη, η οποία έσπευσε να βοηθήσει καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο.

Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον, τόσο για εκείνο όσο και για τους ανθρώπους.

