Αυτοκίνητο ανετράπη στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου - Αυξημένη η κίνηση προς Κορωπί
Αυτοκίνητο ανετράπη στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου - Αυξημένη η κίνηση προς Κορωπί

Η ανατροπή έγινε στο ύψος της οδού Ηρακλείου

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, στο ρεύμα προς Κορωπί, μετά την ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος της οδού Ηρακλείου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

