Ανήλικη στον Βόλο βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε βοήθεια, κατήγγειλε τον πατέρα της ότι τη χτύπησε
Μία ολόκληρη γειτονιά στον Βόλο αναστατώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2/4, όταν μια 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και καλούσε σε βοήθεια, καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας της την είχε ξυλοκοπήσει μετά από έντονο καβγά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr η ανήλικη ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στη διεύθυνση που υπέδειξε, στο σπίτι όπου διαμένει μαζί με τη μητέρα της, καθώς οι γονείς της είναι διαζευγμένοι. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο πατέρας είχε μεταβεί νωρίτερα στο σπίτι έπειτα από πρόσκληση της πρώην συζύγου του, προκειμένου να μιλήσει στη 17χρονη για να τη συνετίσει.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονη διένεξη μεταξύ πατέρα και κόρης και, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο πατέρας προχώρησε σε ξυλοδαρμό της.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπου του απαγγέλθηκε κατηγορία για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί, ενώ μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος.
