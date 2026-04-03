Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην Ευρυτανία, το φορτηγό του έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων
Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στους δρόμους των Αγράφων Ευρυτανίας, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου όταν ένα φορτηγό έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 40 μέτρων.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους Μεταξάδες της Κοινότητας Πρασιάς του Δήμου Αγράφων, όταν ΙΧΦ με οδηγό έναν 54χρονο εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 40 μέτρων.
Στο σημείο έσπευσαν δύο στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία επιχείρησαν για την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr ο 54χρονος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος ανέλαβε το ΑΤ Αγράφων, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση στην αρμόδια υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.
Χωρίς αισθήσεις μεταφέρθηκε άνδρας συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Αγράφων. Επιχείρησαν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 3, 2026
