Στο ΠΑΓΝΗ 22χρονος μετά από οικογενειακό καβγά, συνελήφθη ο κουνιάδος του
Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά μετά από έντονη συμπλοκή - Τρίτο άτομο αναζητείται από τις αρχές

Ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ηράκλειο κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 22χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται, χωρίς - ευτυχώς - να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο καβγάς σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Απριλίου και είχε ως εμπλεκόμενους τον 22χρονο γαμπρό και τον 19χρονο κουνιάδο του. Η διαμάχη τους, που ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξελίχθηκε σε συμπλοκή με γροθιές.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, φέρεται να παρενέβη ένας φίλος του 19χρονου, ο οποίος έσπρωξε τον 22χρονο. Η πτώση του τελευταίου στο έδαφος τού προκάλεσε τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, βλέποντας τα τραύματά του, κάλεσαν τις Αρχές. Μετά την ενημέρωση του νοσοκομείου, το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου συνέλαβε τον 19χρονο κουνιάδο, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πτώση, αναζητείται από τις αρχές.

Πάντως, οι δύο πλευρές φέρεται να αλληλομηνύθηκαν για το περιστατικό.
