Πέθανε ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας του βιβλίου «Τι πραγματικά αξίζει – 24 γράμματα στον γιο μου» Γιάννης Μπρούζος σε ηλικία 41 ετών
Ο συγγραφέας έφυγε από τη ζωή μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο - Με το βιβλίο αυτό απευθύνεται στον μικρό του γιο, Στέλιο - «Η επίγνωση της θνητότητας δεν οδηγεί στην παραίτηση, αλλά στην ουσιαστική εκτίμηση του παρόντος» είχε τονίσει ο συγγραφέας
Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (2/4) ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας, Γιάννης Μπρούζος, σε ηλικία 41 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.
Ο συγγραφέας είχε συγκινήσει με το βιβλίο του «Τι πραγματικά αξίζει – 24 γράμματα στον γιο μου», με το οποίο απευθύνεται στον μικρό του γιο, Στέλιο, και εκφράζει σκέψεις, φόβους, εμπειρίες και αξίες.
Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο για τον θάνατο, αλλά για τη ζωή, για τη σημασία της καθημερινότητας, της δημιουργίας, του έρωτα, της σύνδεσης με τους ανθρώπους.
Ο ίδιος υπογράμμιζε ότι η επίγνωση της θνητότητας δεν οδηγεί στην παραίτηση, αλλά στην ουσιαστική εκτίμηση του παρόντος, να κάνεις κάτι μικρό κάθε μέρα, να αγαπάς, να μαθαίνεις, να δημιουργείς.
«Όλη η ζωή, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, είναι μια αντίσταση, ένας αγώνας ενάντια στον θάνατο και στις δυνάμεις του. Όταν απολαμβάνουμε ένα μουσικό κομμάτι ή ένα ωραίο φαγητό λέμε "όχι στον θάνατο" και "ναι στη ζωή".
Όταν αγωνιζόμαστε για ένα πάρκο στη γειτονιά μας το ίδιο. Όταν αντιστεκόμαστε σε μια γενοκτονία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, δεν είναι αντίσταση στον Θάνατο και στις δυνάμεις του» είχε δηλώσει ο κ. Μπρούζος.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με μία ανάρτηση στο Facebook η οργάνωση «Αναμέτρηση».
«Ο σύντροφός μας Γιάννης Μπρούζος έφυγε πριν λίγη ώρα από τη ζωή, μετά από μια μάχη που έδωσε με πείσμα και συλλογικά, όπως συλλογικά πάλεψε έζησε και ολόκληρη την ζωή του.
Ο αποχαιρετισμός μάς παγώνει, αλλά οι μνήμες από όσα ζήσαμε με το Γιάννη θα μας ζεσταίνουν για πάντα, να συνεχίζουμε για όσα ξεκινήσαμε μαζί. Όπως μας είπε και σε μια από τις τελευταίες αφιερώσεις του προς όλα τα συντρόφια του, δεν μας χωρίζει ο θάνατος.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της οργάνωσης, και ενημέρωση για την κηδεία του.
Γιάννη μας, αντίο».
