Πανελλαδικές 2026: Υποστήριξη και μαθήματα και μέσω του ψηφιακού φροντιστηρίου

Διαγωνίσματα προσομοίωσης και ζωντανά μαθήματα για τις Πανελλαδικές 2026 στο lms.digitalschool.gov.gr





Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ενισχύοντας στην πράξη την ισότητα ευκαιριών.



Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζεται και υλοποιείται το νέο έργο EduAI. Μέσα από το EduAI, οι μαθητές θα λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια των ζωντανών μαθημάτων, ασκήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο και την απόδοσή τους. Το σύστημα «κατανοεί» το περιεχόμενο του μαθήματος, εντοπίζει έγκαιρα πιθανά γνωστικά κενά και υποστηρίζει τη στοχευμένη εξάσκηση, παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση. Παράλληλα, η δυσκολία των ασκήσεων προσαρμόζεται δυναμικά, επιτρέποντας στους μαθητές να προχωρούν με ρυθμό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες και ενισχύοντας την αυτοαξιολόγηση και την ουσιαστική εμπέδωση της γνώσης. Η εφαρμογή του συστήματος τοποθετείται στα μέσα του σχολικού έτους 2026-2027.







Παράλληλα, από τη νέα σχολική χρονιά, τα ζωντανά μαθήματα επεκτείνονται και στους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου , ενισχύοντας σημαντικά τον ρόλο του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ως ενός συνεχούς μηχανισμού υποστήριξης και όχι μόνο ως εργαλείου προετοιμασίας για τη Γ’ Λυκείου. Με την επέκταση αυτή, το πρόγραμμα γίνεται πιο «ζωντανό» και πιο ουσιαστικό για τους μαθητές, καλύπτοντας κρίσιμα στάδια της εκπαιδευτικής τους πορείας.



Πρόθεση της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, είναι επίσης, η ένταξη στο Ψηφιακό Φροντιστήριο και μαθημάτων ελληνομάθειας ώστε να στηρίζονται και τα παιδιά από τα σχολεία αλλά και τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας στο εξωτερικό.



Υποστήριξη από το Ψηφιακό Φροντιστήριο για τις Πανελλαδικές Από τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου και σταδιακά θα αναρτώνται στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης



Μετά το Πάσχα ξεκινούν και τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων για τους υποψηφίους, που θα συνεχίζονται μέχρι και μια μέρα πριν την εξέταση σε κάθε ξεχωριστό μάθημα.



81 έμπειροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν εξ αποστάσεως τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε σύγχρονο χρόνο, με 477 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα, ενώ υποστηρίζουν και αξιολογούν ασύγχρονα τους μαθητές.



21 μαθήματα ΕΠΑΛ, 9 Ειδικά Μαθήματα και 5 μαθήματα Ειδικής Αγωγής.



Οι μαθητές/-τριες αλλά και απόφοιτοι/-ες παλαιότερων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα είτε ζωντανά σε πραγματικό χρόνο είτε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν, αφού τα μαθήματα παραμένουν διαθέσιμα και γι’ αυτούς στην ιστοσελίδα streaming.digitalschool.gov.gr.



Η Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά:



«Το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική και την αξία του.



Το εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα και η δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονη διδασκαλία καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη της ελληνικής οικογένειας. Υποχρέωσή μας είναι να το ενισχύουμε, να γίνεται καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Από την επόμενη σχολική χρονιά εντάσσουμε τα ζωντανά μαθήματα και για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, όπως παρέχονται σήμερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου.



Στόχος μας όμως είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο να γίνει ακόμη πιο διαδραστικό, πιο άμεσο και πιο εξατομικευμένο για κάθε παιδί. Η νέα πρωτοβουλία μας επιτρέπει στο μαθητή να λαμβάνει ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο και να εμβαθύνει στην ύλη φέρνοντας μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές παρακολουθούν και αξιοποιούν τα σύγχρονα και ασύγχρονα μαθήματα. Η μάθηση έρχεται πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κάθε μαθητή.



Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ελληνικό σχολείο και, επομένως, και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο γίνεται με πλήρη σεβασμό στις παιδαγωγικές αρχές, με ασφάλεια και υπό τη συνεχή εποπτεία των εκπαιδευτικών. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία λειτουργεί προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενισχύει, χωρίς να υποκαθιστά, τον δάσκαλο. Μια εκπαίδευση που δεν αφήνει κανέναν πίσω και προετοιμάζει τους μαθητές μας για τις προκλήσεις του αύριο. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον».



Τα δεδομένα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο σήμερα Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Παιδείας, σχεδόν 308.000 ήταν οι χρήστες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου από την έναρξη λειτουργίας του με τους 162.243 από αυτούς, να το αξιοποιούν από το Σεπτέμβριο 2025 έως σήμερα.



Σημειώνεται, ότι η πρόσβαση στο Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους/ες τους μαθητές/-τριες Γυμνασίου και Λυκείου, μέσω της ιστοσελίδας streaming.digitalschool.gov.gr.



Επίσης, στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr) οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν το υλικό, που δημιουργείται από τους καθηγητές των live μαθημάτων, δηλαδή επαναληπτικές ασκήσεις ανά ενότητα, διαγωνίσματα και εξετάσεις προσομοίωσης των πανελλαδικών.



Ήδη από το Νοέμβριο του 2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ενισχύσει τα σύγχρονα (live) μαθήματα με τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά μήνα. Ταυτόχρονα, από το Νοέμβριο του 2025, τρία (3) νέα μαθήματα Ειδικής Αγωγής εντάχθηκαν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο στην ασύγχρονη μορφή του, υποστηρίζοντας ακόμη πιο ουσιαστικά μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.