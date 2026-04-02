Ραγδαίες εξελίξεις στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις: Ο Χέγκσεθ ζήτησε την παραίτηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Ένα χρόνο πριν λήξει η θητεία του στρατηγού Ράντι Τζορτζ – Επιθυμεί για τη θέση έναν αξιωματικό που θα υλοποιήσει το όραμα του Τραμπ για τις ένοπλες δυνάμεις
Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, να παραιτηθεί και να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, αναφέρει το CBS News.
Μία από τις πηγές του αμερικανικού δικτύου ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ επιθυμεί να αναλάβει τη θέση κάποιος που θα υλοποιήσει το όραμα του προέδρου Τραμπ, αλλά και του ίδιου του υπουργού, για τον Στρατό Ξηράς.
Ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού συνήθως υπηρετεί τετραετή θητεία. Ο Τζορτζ προτάθηκε για τη θέση από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και επικυρώθηκε από τη Γερουσία το 2023, οπότε η θητεία του κανονικά θα τερματιζόταν το 2027.
Ο σημερινός αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝέβ, ο οποίος ήταν παλαιότερα στρατιωτικός βοηθός του Χέγκσεθ, πιθανότατα θα εξεταστεί ως αντικαταστάτης, αναφέρει το CBS. Στο παρελθόν, από το 2022 ως το 2023, ήταν διοικητής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.
Ο Ράντι Τζορτζ είναι αξιωματικός καριέρας, απόφοιτος το 1988 της φημισμένης στρατιωτικής ακαδημίας του Γουέστ Πόιντ. Υπηρέτησε στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, τη δεκαετία του ‘90, και στις πιο πρόσφατες συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Ο Χέγκσεθ έχει απολύσει πάνω από 10 ανώτερους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Μπράουν και την Αρχηγό Ναυτικών Επιχειρήσεων ναύαρχο Φραντσέτι.
Η απομάκρυνση του Τζορτζ έχει την επαύριο της ανάρτησης του Χέγκσεθ με την οποία πρακτικά ανέστειλε τις ποινές για το πλήρωμα του ελικοπτέρου που πέταξε πάνω από το σπίτι του τραγουδιστή Kid Rock στο Νάσβιλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αφού ο Στρατός ανακοίνωσε την αργία των εμπλεκόμενων πιλότων και τη διενέργεια ΕΔΕ, ο υπουργός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X: «Καμία τιμωρία. Καμία έρευνα. Συνεχίστε, πατριώτες».
