Λαμία: Νεκρός 68χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων
Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε περιοχή του Δήμου Λοκρών
Ένας άνδρας στη Λαμία έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.
Ο λόγος για έναν 68χρονο Λαμιώτη που έπεσε από σκαλωσιά ύψους 6 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης κι από κει λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, λίγες ώρες αργότερα ο άτυχος εργάτης άφησε την τελευταία του πνοή, συνέπεια των σοβαρών τραυμάτων του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.
