Καιρός: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά επιμένουν τα φαινόμενα στα νότια και το Αιγαίο - Η πρόγνωση για τη Μεγάλη Εβδομάδα
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό ανήμερα του Πάσχα
Σε φάση σταδιακής εξασθένησης βρίσκεται το καιρικό σύστημα που επηρεάζει τη χώρα, καθώς τα φαινόμενα σήμερα είναι ηπιότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς όμως να έχουν εκλείψει, κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές.
Το βαρομετρικό χαμηλό που έδωσε τα πιο έντονα φαινόμενα και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης έχει πλέον μετακινηθεί προς τη Βόρεια Ελλάδα και έχει εξασθενήσει, ενώ το σύστημα από την Ιταλία κινείται ανατολικότερα.
Τα δύο αυτά συστήματα ενοποιούνται σταδιακά σε ένα εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα, δίνοντας φαινόμενα, όχι όμως με την ένταση και την έκταση των προηγούμενων ημερών.
Ωστόσο, παραμένουν περιοχές όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Ένα ενισχυμένο νοτιοδυτικό ρεύμα που εκτείνεται από το νότιο Ιόνιο έως το νότιο και ανατολικό Αιγαίο διατηρεί τους ανέμους ιδιαίτερα ισχυρούς, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, κυρίως στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων και νότια της Κρήτης.
Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την εκδήλωση έντονων βροχών και καταιγίδων στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στη δυτική και νότια Κρήτη, αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός εμφανίζει κατά διαστήματα βελτίωση, με ανοίγματα, ωστόσο η αστάθεια παραμένει. Τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται και σε άλλες περιοχές, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, θα σημειωθούν και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά, λιγότερες όμως σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας γενικά τους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στα νότια έως και τους 18, ενώ οι ελάχιστες τιμές δεν θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές λόγω της συννεφιάς και των ενισχυμένων ανέμων.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως την ένταση των προηγούμενων ημερών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με νεφώσεις, βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 16 με 17 βαθμούς.
Το Σάββατο τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με τον βοριά να επικρατεί και τα φαινόμενα να περιορίζονται, αν και δεν θα λείψουν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, καθώς και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου, θα είναι ανοιξιάτικος. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός. Από το Μεγάλο Σάββατο και μετά -σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία- βαρομετρικά χαμηλά θα προσεγγίσουν τη χώρα και θα μεταβάλλουν τον καιρό με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας.
Συνεπώς, κατέληξε ο Σάκης Αρναούτογλου λέγοντας πως ο καιρός θα παραμείνει καλός ίσως και μέχρι Μεγάλη Παρασκευή αλλά ίσως χαλάσει ο καιρός από την Κυριακή του Πάσχα.
Η πρόγνωση του καιρού για τη Μεγάλη ΕβδομάδαΑπό τη Μεγάλη Δευτέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, με περισσότερη ηλιοφάνεια, περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα νότια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σε ένα πλέον καθαρά ανοιξιάτικο σκηνικό.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ 05-04-2026Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία και από τα βόρεια ηπειρωτικά βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2026Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση κυρίως στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
