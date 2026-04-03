Εντυπωσιακή αναπαράσταση του Τιτανικού με 950 drones στο λιμάνι του Μπέλφαστ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τιτανικός Μπέλφαστ BBC

Τα drones έλαμψαν στον νυχτερινό ουρανό - Η αναπαράσταση πραγματοποιήθηκε 114 χρόνια μετά το ναυάγιο το 1912

2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του Τιτανικού πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Μπέλφαστ μέσω 950 drones τη Δευτέρα (30/3), στο πλαίσιο της καμπάνιας "Made Of Here" του BBC, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η καμπάνια είναι ένας φόρος τιμής στις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ορισμένες από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές του βρετανικού δικτύου.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται μια μικρού μήκους ταινία που αναδεικνύει τη δυνατότητα του οργανισμού να συνδέεται με το κοινό μέσα από πρωτότυπες αφηγήσεις, είτε πρόκειται για δραματικές σειρές, κωμωδίες ή ενημερωτικά προγράμματα.

114 Years On, Titanic Rises Again: Full‑Scale Drone Ship Departs Belfast

Η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καμπάνιας, μετά από αντίστοιχες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως το Λίβερπουλ, το Μπέρμιγχαμ και η Γλασκώβη. 

Ο επικεφαλής Ιστορικού Περιεχομένου του BBC Factual Commissioning, Σάιμον Γιανγκ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επαναφέραμε τον Τιτανικό στο Μπέλφαστ μέσα από αυτή την εξαιρετική τηλεοπτική σειρά. Η πόλη αγκάλιασε την παραγωγή του Titanic Sinks Tonight και το αποτέλεσμα είναι μια καθηλωτική καταγραφή των τελευταίων ωρών του πλοίου δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την κατασκευή του πιο διάσημου πλοίου στην ιστορία και τη δημιουργία αυτής της μεγάλης παραγωγής, από το να ζωντανέψουμε τον Τιτανικό με φως στο λιμάνι του Μπέλφαστ».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης