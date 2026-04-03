Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Εντυπωσιακή αναπαράσταση του Τιτανικού με 950 drones στο λιμάνι του Μπέλφαστ, δείτε βίντεο
Τα drones έλαμψαν στον νυχτερινό ουρανό - Η αναπαράσταση πραγματοποιήθηκε 114 χρόνια μετά το ναυάγιο το 1912
Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του Τιτανικού πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Μπέλφαστ μέσω 950 drones τη Δευτέρα (30/3), στο πλαίσιο της καμπάνιας "Made Of Here" του BBC, στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η καμπάνια είναι ένας φόρος τιμής στις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ορισμένες από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές του βρετανικού δικτύου.
Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται μια μικρού μήκους ταινία που αναδεικνύει τη δυνατότητα του οργανισμού να συνδέεται με το κοινό μέσα από πρωτότυπες αφηγήσεις, είτε πρόκειται για δραματικές σειρές, κωμωδίες ή ενημερωτικά προγράμματα.
Η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καμπάνιας, μετά από αντίστοιχες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως το Λίβερπουλ, το Μπέρμιγχαμ και η Γλασκώβη.
Ο επικεφαλής Ιστορικού Περιεχομένου του BBC Factual Commissioning, Σάιμον Γιανγκ, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που επαναφέραμε τον Τιτανικό στο Μπέλφαστ μέσα από αυτή την εξαιρετική τηλεοπτική σειρά. Η πόλη αγκάλιασε την παραγωγή του Titanic Sinks Tonight και το αποτέλεσμα είναι μια καθηλωτική καταγραφή των τελευταίων ωρών του πλοίου δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την κατασκευή του πιο διάσημου πλοίου στην ιστορία και τη δημιουργία αυτής της μεγάλης παραγωγής, από το να ζωντανέψουμε τον Τιτανικό με φως στο λιμάνι του Μπέλφαστ».
