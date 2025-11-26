Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Θεσσαλονίκη: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών
Οι ανήλικοι, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν στους αστυνομικούς πως οι πράξεις του 47χρονου συνέβησαν τον περασμένο Αύγουστο
Για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος πέντε ανήλικων αγοριών κατηγορείται ιερέας στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος του 47χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα πληροφορίες, οι ανήλικοι, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, κατήγγειλαν στους αστυνομικούς πως οι πράξεις του 47χρονου, ο οποίος λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, συνέβησαν τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, όπως κατέθεσαν παρουσία ψυχολόγων, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν, ανάλογα με την περίπτωση, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.
Οι ανήλικοι κατήγγειλαν ότι προκειμένου ο ιερέας να πετύχει τον σκοπό του χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις, όπως ότι είχε πόνους στο χέρι και στο σώμα. Κατά τη διάρκεια των χειρομαλάξεων που ζητούσε από τους ανήλικους φαίνεται ότι προέβαινε σε αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
