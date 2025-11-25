Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο 29χρονος διανομέας που σκότωσε 50χρονο που του έκανε παρατήρηση

Ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος - «Τον χτύπησα για να σταματήσει να με βρίζει και να συνεχίσω τη δουλειά μου» - Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών