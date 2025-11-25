Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο 29χρονος διανομέας που σκότωσε 50χρονο που του έκανε παρατήρηση
Θεσσαλονίκη: Ένοχος και στο Εφετείο ο 29χρονος διανομέας που σκότωσε 50χρονο που του έκανε παρατήρηση
Ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος - «Τον χτύπησα για να σταματήσει να με βρίζει και να συνεχίσω τη δουλειά μου» - Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών
Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης στον 29χρονο διανομέα που κατηγορείται για τον θάνατο 50χρονου πεζού, έπειτα από διαπληκτισμό, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ - όπως και πρωτόδικα - του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, καθώς και ότι ωθήθηκε στην πράξη του από ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος. Επιπλέον, το Εφετείο του αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών, ενώ από την ημέρα της σύλληψής του είχε παραμείνει συνολικά στη φυλακή για περίπου δύο χρόνια.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα έγιναν τον Αυγούστου του 2023, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας, ανέβηκε με τη μοτοσυκλέτα του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας την ώρα που πήγαινε να παραλάβει παραγγελία, όταν δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 50χρονο. Λίγα λεπτά αργότερα, και ενώ το επεισόδιο συνεχιζόταν, επιτέθηκε στο θύμα χτυπώντας το στο πρόσωπο.
Αποτέλεσμα του χτυπήματος ήταν ο 50χρονος να σωριαστεί στο έδαφος και να τραυματιστεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και μία ημέρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.
Μετά το επεισόδιο και την επίθεση, ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αναζητώντας βοήθεια για τον 50χρονο.
Στην απολογία του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ανέφερε ότι τον χτύπησε με χαστούκι στο πρόσωπο, καθώς για αρκετά λεπτά τον εξύβριζε αισχρά.
«Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια. Ένα μεγάλο συγγνώμη βέβαια σίγουρα δεν αλλάζει κάτι και δεν απαλύνει τον πόνο τους. Εγώ δούλευα ως διανομέας φαγητού σε γνωστή εταιρεία. Εκείνη την ημέρα πήγαινα να παραλάβω παραγγελία. Στην Αγίας Σοφίας συναντήθηκα με τον άτυχο αυτόν άνθρωπο. Μου έκανε μια σωστή παρατήρηση γιατί ανέβηκα στον πεζόδρομο, αλλά με λάθος τρόπο. Του είπα “συγγνώμη, έχεις δίκιο” και έφυγα για να πάρω την παραγγελία», ανέφερε αρχικά.
«Για κάποιον λόγο δέχθηκα πολύ άσχημη λεκτική επίθεση, τη μία μετά την άλλη, μέχρι και το σημείο όπου σταμάτησα για την παραγγελία — και δεν ξέρω τον λόγο. Έβριζε εμένα και την οικογένειά μου. Μόλις πήγα να την παραλάβω, πέρασε από πίσω μου και συνέχισε να με βρίζει. Εκείνη τη στιγμή αγανάκτησα και μου βγήκε… Προφανώς δεν περίμενα να προκαλέσω ζημιά, πόσο μάλλον να γίνει αυτό που έγινε. Τον χτύπησα μία φορά με ανοιχτή παλάμη στο αριστερό του μάγουλο. Ένα χαστούκι. Με το που τον είδα να πέφτει έτσι, σοκαρίστηκα κι εγώ. Έπεσε πίσω και χτύπησε το κεφάλι. Κάλεσα κατευθείαν το ασθενοφόρο. Είπα σε έναν κύριο δίπλα μου να πάρει την αστυνομία», ισχυρίστηκε.
Ο κατηγορούμενος είπε επίσης ότι, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ανέφερε στη μητέρα του τι είχε συμβεί και προσπαθούσε να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του 50χρονου. «Δεν σκέφτηκα ότι θα υπήρχε αυτή η κατάληξη. Ενδιαφέρθηκα για τον άνθρωπο και μόνο. Την επόμενη ημέρα με πήραν από την αστυνομία και μου είπαν ότι κατέληξε».
Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο 29χρονος ανέφερε: «Τον χτύπησα για να σταματήσει να με βρίζει και να συνεχίσω τη δουλειά μου», ενώ τόνισε ότι από εκείνη την ημέρα η ζωή του καταστράφηκε. «Άλλαξε η ζωή μου. Μπήκα ξαφνικά στη φυλακή και έκατσα δύο χρόνια, τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της η εισαγγελέας της έδρας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βαριά αναπηρία ή να σκοτώσει τον 50χρονο και όταν τον χτύπησε δε μπορούσε να προβλέψει ότι θα υπήρχε ως αποτέλεσμα ο θάνατος.
«Καταστράφηκε η ζωή μου»
