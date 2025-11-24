Κάλλι Αναγνώστου: Δεν γίνεται ακόμη να λέμε ότι δεν ξέραμε για νεκρούς ή για καμένους ανθρώπους, λέει για το βιβλίο Τσίπρα η εγκαυματίας από το Μάτι

Δεν περιμέναμε το να βγει ένας άνθρωπος και να αρχίσει να δείχνει με το δάχτυλο κάποιους, αφήνοντας όμως πολλούς άλλους απ’ έξω και αφήνοντας και τον εαυτό του τον ίδιο απ’ έξω, λέει χαρακτηριστικά