Μετά από 24 χρόνια, επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Υδροηλεκτρικού Έργου Μεσοχώρας Τρικάλων

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που όταν θα λειτουργήσει θα εξυπηρετεί σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, με ανανεώσιμη ενέργεια της τάξης των 360 GWh ετησίως - Το έργο ξεκίνησε το 1986 ωστόσο η ολοκλήρωσή του είχε διακοπεί λόγω χρόνιων δικαστικών εκκρεμοτήτων